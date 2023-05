Des restes humains retrouvés près de la rivière Rouge sont ceux de June Christine Johnson

Avertissement : Ce texte comprend des éléments qui peuvent choquer nos lecteurs.

Le sergent de l'unité des homicides du Service de police de Winnipeg, Wade McDonald, a indiqué que June Christine Johnson avait été victime d'un homicide. Il n’a cependant pas précisé si tous les restes de la victime avaient été retrouvés.

Il n'a aussi pas voulu se prononcer sur la cause exacte du décès en raison de sa nature sensible .

La police avait utilisé un ruban pour bloquer l'accès à un sentier proche de la rue Curtis et de l'avenue Higgins, à Point Douglas pendant quelques jours en avril. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Les restes humains ont été retrouvés le 15 avril dernier, près de la rue Curtis et de l'avenue Higgins, à Winnipeg, non loin de la rivière Rouge.

Le 18 avril, la police avait déclaré qu'il s'agissait d'un homicide, mais n'avait pas précisé comment elle en était arrivée à cette conclusion.

Elle ne connaissait pas non plus l'identité de la victime à ce moment-là et avait demandé au public de l'aider, ce qui a permis d'identifier la victime.

Aucune arrestation n'a été effectuée à ce jour.

La police de Winnipeg fait à nouveau appel au public et lui demande de la contacter au cas où il aurait des informations en lien à cette affaire.

Le sergent McDonald confirme que June Christine Johnson a été vue pour la dernière fois en février 2023 au centre-ville de Winnipeg, un quartier où elle passait beaucoup de temps pour recevoir des services de divers organismes communautaires.

Quand on lui a demandé si cet homicide pouvait être lié à d'autres enquêtes, le sergent McDonald a répondu : Nous traitons cette affaire comme un événement isolé.

Il a aussi lu une déclaration de la famille de June Christine Johnson, qui demande que sa vie privée soit respectée.