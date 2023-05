Entente entre la Ville et le CSS des Découvreurs pour les terrains de De Rochebelle

Le maire Bruno Marchand en a fait l’annonce au côté du directeur général du Centre de services scolaire des Découvreurs (CSSDD), Christian Pleau.

Le tracé du tramway traversera une partie de l'espace qui appartient à l'école en passant sur les terrains de soccer actuels. En vertu de l’entente de principe, les équipements seront relocalisés au nord de cet endroit. Le nombre de terrains de soccer passera de trois à deux, mais ces derniers seront modernisés. Même chose pour le nombre d’entrées de véhicules.

L'école De Rochebelle pourra compter sur un terrain de soccer-football synthétique éclairé, sur une piste d’athlétisme avec six corridors et sur un terrain de soccer naturel non éclairé.

Le réaménagement permettra aussi de créer deux terrains de basketball, trois terrains de volleyball sur le sable ainsi que des aires de vie multiusage.

Les travaux de réaménagement permettront la création d’aires de vie multiusage qui n’existaient pas à ce jour. Photo : Ville de Québec

On perd des mètres carrés, mais on prend avantage d’autres qui n’étaient pas utilisés. Pour nous, ça répond bien à nos attentes , a affirmé Christian Pleau en conférence de presse.

Le directeur général du CSSDD a assuré que ce réaménagement sera sécuritaire pour les piétons et permettra de limiter la circulation de véhicules à cet endroit. Les espaces verts seront aussi bonifiés.

Le campus n’aura jamais été aussi vert. Il a été construit il y a plusieurs années et il a été beaucoup fait à base d’asphalte. Le verdissement sera le bienvenu pour la communauté , poursuit-il.

Appel d’offres

L'entente de principe permet au CSSDD de lancer le processus d’appel d'offres dès vendredi. Elle permettra aussi de commencer les travaux préparatoires du tramway.

Le réaménagement débutera cet été. Notre échéancier permet de réaliser les travaux sans rupture de services pour les élèves. C’était une priorité pour notre centre de services scolaire , a dit Christian Pleau. L’objectif consiste à exécuter les travaux d’ici l’automne 2024.

Expropriation

La Ville négocie avec le CSSDD depuis plus de trois ans pour l’acquisition des terrains convoités. Puisqu'il n'y avait toujours pas d'entente, la Ville de Québec a entrepris un processus d’expropriation ces derniers mois. Le maire a assuré que les travaux se poursuivent pour en venir à un accord quant au dédommagement pour les terrains. Le but est de ne pas exproprier mais d’en venir à une entente de gré à gré , a-t-il dit.

L'école De Rochebelle est fréquentée par plus de 3000 élèves chaque jour, sans compter les membres du personnel.

Le passage du tramway sur son terrain avait suscité des inquiétudes de la part du CSSDD en ce qui a trait à la sécurité, à la circulation et au bruit.