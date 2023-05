Carlo Simmons se présente pour le Parti libéral à l’élection partielle de Preston

Carlo Simmons portera la bannière libérale lorsque les électeurs se rendront aux urnes. La date de l'élection partielle doit encore être déterminée. Carlo Simmons est directeur de Simmons Paving Co., une entreprise familiale de deuxième génération que son père a créée en 1975.

Je fais ça depuis longtemps et j'ai parcouru les quartiers qui englobent notre circonscription et je me suis dit que je voulais commencer à redonner à certaines des personnes qui m'ont donné au fil des ans , dit-il.

Carlo Simmons dit que les principaux problèmes auxquels il veut s’attaquer comprennent le manque de logement abordable et de médecins et les habitants des communautés noires historiques qui ont de la difficulté à devenir propriétaire de leurs terres.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse aura six mois à compter du 1er avril pour déclencher une élection partielle dans la circonscription afro-néo-écossaise de Preston. Photo : CBC / Robert Short

L'élection partielle est nécessaire à la suite de la démission d'Angela Simmonds en avril. Elle avait été élue pour la première fois députée de Preston lors des élections provinciales de 2021. Avocate de formation, Angela Simmonds a depuis accepté un emploi dans une firme d'avocats basée à Halifax.

Carlo Simmons n'avait pas envisagé de se porter candidat au siège jusqu'à ce qu'il soit approché par un groupe d’anciens députés libéraux. Au départ, il n'était pas certain de l'idée, mais après avoir parlé avec sa femme et d'autres membres de la famille, il a décidé de se lancer.

En fait, j'ai prié à ce sujet parce que je suis un fervent croyant et c'est ce que je fais.

Une circonscription négligée , selon le chef libéral

Le chef libéral Zach Churchill affirme que Carlos Simmons apporte une solide expérience.

Zach Churchill, chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et chef de l'opposition officielle. Photo : CBC / Robert Short

C'est une personne qui, vous savez, a joué un rôle très important dans cette circonscription pendant longtemps et il est motivé par le service et le désir de redonner , dit le chef. Que pouvez-vous demander de plus à un candidat?

Le gouvernement conservateur a négligé la circonscription, affirme Zach Churchill.

À son avis, les électeurs ont plus de difficultés à accéder à un médecin de famille et à un logement depuis les dernières élections.

En Nouvelle-Écosse, le premier ministre décide quand déclencher l'élection partielle. Le premier ministre Tim Houston doit fixer une date dans les six mois suivant la démission de Angela Simmonds et la campagne doit durer entre 30 et 45 jours.

Cette élection partielle sera la première fois en Nouvelle-Écosse où les électeurs provinciaux auront la possibilité de voter par voie électronique. Élections Nouvelle-Écosse déploie le programme pour tous ceux qui souhaitent voter tôt. Les personnes qui voteront le jour de l'élection utiliseront le bulletin papier traditionnel.