La grande séduction des vétérinaires commence le long de la route 11

Ce que propose le comité, c’est d’établir un programme de mesures incitatives semblable à la stratégie de recrutement et de rétention d’un médecin.

Un vétérinaire pourrait ainsi recevoir une somme financière pour s’établir dans la communauté.

Guylain Baril, directeur général de la ville de Kapuskasing, explique qu'il est optimiste que la stratégie de recrutement soit fructueuse, car celle-ci a déjà fonctionné pour attirer une gamme de médecins, 10 ans auparavant.

« On se penche un peu sur le même modèle, et on se demande si on pourrait faire le même genre de promotion et offrir les mêmes avantages pour ceux qui veulent venir s’installer ici. » — Une citation de Guylain Baril, directeur général pour la ville de Kapuskasing

Selina Rogers est la représentante du comité des services vétérinaires de Kapuskasing.

Selon elle, il est crucial que la municipalité se penche sur une stratégie de recrutement dans les universités, pour que les étudiants apprennent à aimer le nord de l’Ontario.

« Il y a un immense manque de diplômés au Canada, donc on a besoin de ressources pour envoyer des représentants aux universités, pour simplement avoir de la visibilité et tenter d’attirer des gens, pour qu’ils tombent en amour avec le Nord. » — Une citation de Selina Rogers, représentante du comité des services vétérinaires de Kapuskasing

Le besoin est immense et urgent, et ce n’est pas seulement un problème pour les animaux domestiques, comme les chats et les chiens, mais aussi pour le bétail.

La recherche de solutions

En mars 2022, elle s’est adressée au conseil municipal pour demander du financement pour élaborer cette stratégie.

Elle est en discussion avec l'équipe du recrutement de médecins pour l'élaboration des détails. Le plan d’action est embryonnaire, mais elle est optimiste pour l’avenir de l’initiative.

L'embauche de vétérinaires-remplaçants, qui voyageraient dans la région pour offrir des services pendant des intervalles de quelques jours, a aussi été proposée comme solution à la pénurie de services vétérinaires dans la région.

La hausse du nombre d'animaux de compagnie liée à la pandémie a exacerbé la pénurie de vétérinaires dans le Nord de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : CBC / Sarah Law

Guylain Baril explique que la pénurie est un grave problème.

Selon lui, un manque de vétérinaire, ou d’autres services essentiels peuvent avoir des conséquences dans la rétention d’autres professionnels.

Il donne l’exemple d’une famille qui voulait s’établir à Hearst, mais qui change d'idée en apprenant l’absence d’un service de soins vétérinaires.

Le besoin est criant tout le long de la route 11

Pour les communautés environnantes, c’est encore plus problématique, puisque les résidents doivent conduire jusqu’à Kapuskasing, voire Timmins, pour soigner leur animal de compagnie.

La stratégie de recrutement et de rétention s'étendait donc à toute la région. On parle notamment des communautés de Hearst et de Cochrane, qui sont accablées par une situation semblable.

Hearst, situé à 100 km au nord-ouest de Kapuskasing, a perdu les services de l’unique vétérinaire qui desservait la ville de près de 5000 habitants.

Selon Jessie Lemieux, présidente du comité vétérinaire de Hearst, la région a besoin de deux vétérinaires. Une personne serait établie à Hearst, l’autre à Kapuskasing.

« C’est un gros besoin, pour les gens de Hearst, c’est deux heures aller-retour, en plus du temps du rendez-vous. » — Une citation de Jessie Lemieux, présidente du comité vétérinaire de Hearst

Elle raconte que la situation est très préoccupante pour les propriétaires d’animaux.

Pour l'instant, un poste est affiché dans les universités québécoises et du sud de la province.