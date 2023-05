19 constats et près de 123 000 $ d’amendes pour l’explosion de propane de Val-des-Source

L’explosion de propane qui a ravagé deux résidences de Val-des-Sources en juillet dernier pourrait coûter cher au propriétaire de l’entreprise qui a causé l’accident, André Vachon, ainsi qu’à son fournisseur, le Centre de location idéale. Au total, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a donné 19 constats d’infraction à leur endroit, qui s’élèvent à une amende minimale de près de 123 000 $.

Selon des documents obtenus par Radio-Canada, André Vachon a reçu 10 constats d’infraction, pour un total d’amende minimale de 34 951 $.

Les faits qui lui sont reprochés incluent entre autres de ne pas avoir obtenu tous les permis nécessaires à ses opérations et d’avoir agi de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public . Les constats s’étendent de 2018 au jour de l’explosion, le 29 juillet 2022. Si l’explosion n’a fait aucun mort, une femme a tout de même subi des blessures sérieuses.

Neuf autres constats sont quant à eux envoyés à l’adresse du Centre de location idéale. L’entreprise s’expose à des amendes minimales salées dans ce dossier, et l’ensemble des constats s’élève à plus de 88 000 $. Le DPCP reproche entre autres au fournisseur d’avoir lui aussi omis d’obtenir tous les permis nécessaires et d’avoir sérieusement compromis la sécurité du public, dans des périodes s’étalant de 2018 à 2022.

Rappelons qu’André Vachon et le Centre de location idéale ont été convoqués devant la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) à la fin du mois de mars. André Vachon ne s’est pas présenté, et a plutôt décidé d’arrêter ses activités. Le propriétaire du Centre de location idéale a quant a lui débattu pour maintenir sa licence d’entrepreneur. La décision de la RBQ pourrait déterminer le droit de distribuer du propane de l’entreprise.

Ce printemps, la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) a par ailleurs conclu, après une enquête, que la Ville de Val-des-Sources avait omis d’intervenir dans ce dossier, portant atteinte à la sécurité et à la santé des citoyens résidant dans le secteur.

Plus de détails à venir