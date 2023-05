Québec est prête à ravoir une équipe de la LNH, dit Marchand

La démonstration est claire qu'on est capable d'accueillir plus de monde ici que certains arénas de la Ligue nationale avec un club d'une ligue supérieure , a déclaré le maire mercredi en faisant allusion au récent record d’assistance établi par les Remparts de Québec pour un match des séries de la LHJMQ .

Les gens de Québec sont là, ils sont prêts, ils aiment le hockey, ils sont prêts à acheter des billets de hockey. En 18 minutes, remplir un aréna de plus de 18 000 personnes pour une partie numéro 5 d'une finale, ce n'est pas banal , a-t-il ajouté.

Les Remparts de Québec n'ont pas de mal à remplir le Centre Vidéotron depuis le début des séries éliminatoires dans la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Comme il l’avait fait peu de temps après son élection à la mairie en novembre 2021, Bruno Marchand a indiqué que la Ville de Québec était prête à accueillir une équipe de la LNH.

Comme Ville, on est prêt

Nous, à la Ville, on avait besoin d'un aréna, on l'a. On est prêt à accueillir. S'il y a un partenaire privé qui est prêt à récupérer une concession en difficulté, on va travailler de pair avec eux autres , a assuré le maire.

« Ça prend des gens pour acheter un club et dire : "on va l'amener à Québec", mais nous, comme Ville, on est prêt. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Selon lui, les succès de foule remportés par les Remparts ne sont pas passés inaperçus dans la sphère sportive canadienne et américaine.

Ce n'est pas la première fois que les difficultés des Coyotes de l'Arizona ravivent les espoirs de Québec de ravoir une équipe de la LNH. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Christian Petersen

Dans tous les reportages de sport, ça s'est rendu, de voir un aréna plein dans le junior, un record historique, des records historiques qu'on bat match après match. Je pense que tout le monde en Amérique du Nord le sait , a lancé Bruno Marchand.

Un nouveau chapitre de la saga entourant l’avenir des Coyotes de l’Arizona s’est écrit mardi lorsque les citoyens de Tempe ont rejeté par référendum un projet de développement qui incluait la construction d’un nouvel amphithéâtre pour le club de la LNH .

Avec la collaboration de Guylaine Bussière, de Marie-Pier Mercier et de Pierre-Alexandre Bolduc