Des employés de soutien en éducation attendent encore leur augmentation

Après la menace par le gouvernement provincial d'utiliser la clause dérogatoire pour imposer un contrat aux secrétaires, nettoyeurs et autres employés de soutien scolaire, un débrayage de deux jours avait finalement permis d'arriver à un accord négocié incluant une augmentation de salaire d'un dollar de l'heure.

Quelques 55 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) avaient fait la grève.

Mais le contrat n'entre pas en vigueur pour les sections locales du syndicat tant qu'elles ne sont pas parvenues à un accord avec leur conseil scolaire.

La présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario du SCFP , Laura Walton, affirme que 25 % des sections locales de la province n'ont pas encore conclu d'entente, y compris les travailleurs de quatre conseils scolaires du Nord-Est.

Les conseils scolaires de la région qui n'ont pas encore conclu d'entente sont le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario, le District School Board Ontario North East et le Northeastern District Catholic School Board.

Il s'agit simplement du fait que les conseils scolaires n'en font pas une priorité. Et c'est problématique. Les conseils scolaires se plaignent d'avoir des problèmes de recrutement et de rétention , a déclaré Laura Walton.

« Nous devons régler ces accords locaux pour que les travailleurs obtiennent l'augmentation de salaire pour laquelle ils se sont battus et qu'ils ont gagnée. » — Une citation de Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario

Selon Mme Walton, ces accords locaux portent normalement sur la formulation des contrats et il est extrêmement inhabituel que les négociations s'éternisent de la sorte.

Un processus qui traîne

Susan Cyr est présidente de la section locale du SCFP qui représente 171 travailleurs de soutien du Northeastern District Catholic School Board dans les régions de Timmins et du Témiscamingue ontarien.

Elle affirme que le conseil a tergiversé à la table de négociation et a prévu une séance de conciliation vers la fin de l'année scolaire, le 23 juin.

Comme nous sommes les travailleurs de l'éducation les moins bien payés dans les écoles, il est frustrant de constater que nous n'avons toujours pas réussi à conclure un accord local , a-t-elle indiqué, ajoutant que bon nombre de ses membres ont pris un deuxième emploi.

Selon Mme Cyr, les questions qui restent à régler avec le conseil scolaire public anglophone comprennent un libellé plus ferme sur la sous-traitance, un salaire plus élevé pour les membres qui travaillent dans la communauté éloignée de Moosonee et des règles plus souples concernant les vacances.

Contacté par CBC, le Conseil scolaire catholique du Nord-Est a répondu par écrit qu'il était déterminé à conclure une entente équitable avec ses employés représentés par le SCFP . Nous suivrons le processus et travaillerons avec le conciliateur dans un proche avenir.

Avec les informations d’Eric White de CBC