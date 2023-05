Karkwa lance une première chanson en 13 ans

Karkwa sort de l’ombre et dévoile « Parfaite à l’écran », sa première chanson depuis son album Les chemins de verre, paru en 2010. Le vidéoclip met en vedette Pascale Bussières, qui démontre toute l'étendue de son talent de comédienne.

Le titre en crescendo, qui renoue avec l’univers rock de Louis-Jean Cormier, François Lafontaine, Julien Sagot, Stéphane Bergeron et Martin Lamontagne, sera partagé sur les plateformes d’écoute jeudi à minuit, mais est déjà disponible sur YouTube.

Dans la vidéo réalisée par Charles-Antoine Olivier et Xavier Bossé, on voit le visage de Pascale Bussières (Ma vie en cinémascope, Frontières) bouleversé par l’émotion dans un long plan séquence. Il sert de canevas aux paroles de Louis-Jean Cormier, qui chante la détresse et l’extase.

Les rumeurs vont de bon train depuis la parution de cette nouvelle offrande de Karkwa, qui s’était officiellement séparé en 2012. Le groupe s’est contenté de partager un article du Canal auditif, premier média à annoncer son retour, avec un emoji représentant deux yeux.