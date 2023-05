L’OQLF cible la Régie incendie de Memphrémagog Est

« La Charte de la langue française exige que l’Administration n’utilise que le français dans l’affichage. Une autre langue peut être aussi utilisée si la santé et la sécurité publique l’exigent, ce qui n’est pas le cas pour l’inscription de l’organisme », peut-on lire.

L’ OQLF a récemment visité l’établissement. Cette rencontre n’était toutefois pas liée à une plainte, assure le président de la Régie incendie de Memphrémagog Est et maire de Stanstead, Jody Stone.

En entrevue à l’émission Par ici l’info, il reconnaît que des correctifs ont été ciblés. Or, Jody Stone dit ne pas avoir reçu le rapport de l’Office.

« La question de la langue, je pense que c’est un débat ailleurs. Je pense que la Régie, on est là pour la protection de la population et on va continuer sur cette ligne-là. »