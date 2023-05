Le CISSS du Bas-Saint-Laurent recherche des familles d’accueil

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent fait appel à la population pour recruter de nouvelles familles d’accueil. Les besoins sont criants dans la région, tant pour accueillir des enfants que des adultes en difficulté.

Entre 15 et 20 nouvelles familles seraient nécessaires pour répondre à la demande de la Direction de la protection de la jeunesse, estime sa directrice, Mélissa Desjardins. La demande est plus importante dans les secteurs de la Matanie et de Rivière-du-Loup.

C’est important pour nous de déraciner le moins possible les enfants de leurs milieux d’appartenance. Moins j’ai de familles d’accueil, plus ils sont à risque de changer de MRC , précise Mélissa Desjardins.

Du côté des autres programmes, une trentaine de places doivent être trouvées, partout au Bas-Saint-Laurent, principalement pour des enfants autistes ou avec une déficience intellectuelle.

Une vingtaine de places sont aussi recherchées par le CISSS pour accueillir des adultes ayant des problèmes de santé mentale, surtout à Rivière-du-Loup et à Rimouski. Actuellement, 81 personnes sont accueillies par 11 ressources familiales.

Le CISSS recherche des familles prêtes à s’engager, à court, moyen, ou long terme pour accueillir des personnes avec des besoins particuliers.

Mélissa Desjardins, Claudie Deschênes et Caroline Gadoury ont bon espoir de recruter un nombre de familles d'accueil suffisant pour répondre à la demande. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les familles prêtes à tenter l'expérience doivent être conscientes qu’il s’agit d’un travail à temps plein, explique la directrice des programmes de santé mentale et dépendance, Claudie Deschênes.

« Ça prend des gens qui ont le goût de s’investir au quotidien. Des gens qui sont dévoués, évidemment, qui ont le temps aussi de pouvoir s’investir auprès de cette clientèle-là. » — Une citation de Claudie Deschênes, directrice des programmes de santé mentale et dépendance

Toute personne, tout type de famille pourrait donner son nom s’il a l’occasion de donner du temps aux personnes vulnérables , fait valoir Mme Deschênes.

La directrice des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, Caroline Gadoury, rappelle que les familles qui désirent s’engager ne sont pas laissées à elles-mêmes. On offre du soutien à ces gens-là quand ils ont le projet d’ouvrir une ressource, que ce soit avec de la formation, que ce soit avec nos intervenants sur le terrain. […] On y va de façon progressive , soutient-elle.

Du soutien financier sera également offert aux nouvelles familles d’accueil.

