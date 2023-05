Les travaux de l’Assemblée législative du Nunavut reprennent mercredi pour une durée de 7 jours. La session de printemps sera surtout marquée par les dépôts de deux nouveaux projets de loi et de deux rapports de la vérificatrice générale du Canada.

Avec peu d’éléments sur la liste , le leader parlementaire David Joanasie s’attend à une session relativement légère. D’ici le 1er juin, deux nouveaux projets de loi du ministère de la Santé seront déposés en Chambre, dont l’un vise à modifier la loi sur la santé mentale et l’autre porte sur la profession infirmière.

David Joanasie s'attend à ce que son gouvernement sera questionné au sujet des trois éclosions de tuberculose en cours à Pond Inlet, à Pangnirtung et plus récemment à Naujaat. Un sujet qui préoccupe particulièrement Solomon Maliki, député de la circonscription d'Aivilik, qui englobe les communautés de Naujaat et de Coral Harbor.

Nous espérons obtenir plus d’aide dans la communauté [...] et j’espère que d’autres communautés du Nunavut n’auront pas à traverser cela , affirme celui qui est aussi le président du caucus des députés ordinaires de l'Assemblée législative.

Solomon Maliki est le président du caucus des députés ordinaires de l'Assemblée législative et député de la circonscription d’Aivilik, dans le centre du Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Solomon Maliki ajoute que le médecin hygiéniste en chef, le ministre de la Santé et son sous-ministre étaient récemment de passage à Naujaat pour évaluer la situation et qu’ils se sont engagés à déployer des ressources médicales pour répondre à l’éclosion dans cette communauté du centre du territoire.

En entrevue avec CBC , le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, Sean Wachtel, a indiqué qu’il comptait solliciter l’aide d’Ottawa pour répondre à l’éclosion de Naujaat.

Rapports à venir du Bureau du vérificateur général du Canada

La session législative sera aussi marquée par le dépôt de deux rapports de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, le 30 mai. L’un porte sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 dans les collectivités du territoire pendant la crise sanitaire, tandis que l’autre concerne les services à l’enfance et à la famille.

Ce n’est d’ailleurs pas le premier audit sur le sujet. Dans de précédents rapports, le vérificateur général du Canada (VG) a conclu que de nombreuses lacunes persistaient au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, en 2011, et du ministère des Services à la famille, en 2014.

Un reportage récent de Radio-Canada a aussi remis ces lacunes systémiques à l’ordre du jour, révélant notamment que des enfants du Nunavut placés sous la protection de la jeunesse dans le sud du pays vivaient un déracinement culturel après leur réinstallation.

À lire aussi : Des enfants du Nunavut placés dans des foyers de groupes illégitimes en Alberta

Le député de la circonscription d’Iqaluit-Manirajak, Adam Arreak Lightstone, s’attend à ce que le troisième rapport d’audit sur les services à l’enfance et à la famille dresse des conclusions similaires que celles déjà établies dans le passé. Il semble que ces problèmes se poursuivent , dit-il.

À travers l’Assemblée législative et nos différents comités, je pense qu’il est important de s’assurer que les recommandations [de la vérificatrice générale du Canada] font l’objet d’un suivi régulier pour que les promesses du gouvernement du Nunavut progressent.

Sur le plan général, Adam Arreak Lightstone a l’intention de concentrer ses interventions en Chambre sur les défis de recrutement qui touchent l’ensemble du gouvernement. « La grande charge de travail repose sur les épaules des travailleurs, ce qui crée du stress, de la fatigue et, inévitablement, un roulement de personnel. »

Le député de la circonscription Iqaluit-Manirajak, Adam Arreak Lightstone, à l'Assemblée législative du Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Le député de la circonscription d'Iqaluit-Tasiluk, George Hickes, attend lui aussi impatiemment les conclusions du rapport de la VG du Canada sur les services à l’enfance et à la famille. Ce rapport va accroître notre habileté à analyser où sont les besoins , dit-il. Les enfants ont besoin de grandir dans leur communauté avec leur famille autant que possible.

Hormis ce dossier, George Hickes compte concentrer ses interventions en Chambre sur la pénurie de logements et les soins de santé.