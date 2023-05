Procès d’Arcel Bissonnette : une médecin de famille explique les pratiques « standards »

Une médecin de famille ontarienne a décrit les pratiques ordinaires d’un médecin de famille au moment de réaliser des examens physiques, gynécologiques et rectaux.

La Dre Kimberly Wintemute, qui est membre du Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario et pratique la médecine familiale depuis 2002, a témoigné à titre d’experte de la Couronne dans le cadre du procès d’Arcel Bissonnette.

Son témoignage s’est étalé sur trois jours, de mercredi à vendredi dernier. Il ne pouvait être rapporté jusqu’à présent en raison d’une procédure judiciaire entraînant une restriction temporaire de publication, appelée voir-dire.

L’importance de la communication pour établir le consentement

La Dre Wintemute a expliqué l’importance pour un médecin de famille de communiquer avec son patient pour établir son consentement. Nous devons expliquer verbalement nos procédures, expliquer ce que nous ferons et pourquoi , a-t-elle déclaré.

Des médecins ont des styles différents. Certains décrivent plus leurs gestes que d’autres , ajoute-t-elle toutefois.

Les cinq victimes présumées ayant témoigné dans le cadre du procès ont affirmé que lorsqu'il pratiquait, Arcel Bissonnette était peu bavard, voire silencieux, au moment des examens physiques.

L’avocat de la défense, Martin Minuk, a fait remarquer en contre-interrogatoire qu’un médecin peut être introverti et peu parler pendant des examens.

La Dr Wintemute a répondu à cela : Il y a un minimum de communication absolument nécessaire, comme pour s’assurer du consentement de la patiente.

Arcel Bissonnette plaide non coupable à 22 chefs d’accusations d’agressions sexuelles sur des patientes, alors qu’il travaillait à l’Hôpital Sainte-Anne et au Centre médical Seine, entre 2004 et 2017.

Il subit actuellement son procès pour cinq chefs d’accusation, jusqu’au 19 mai prochain.

Des pratiques présumées éloignées des standards décrits par l’experte

La Dre Wintemute a décrit des procédures pour des examens gynécologiques et rectaux différentes de celles qu’auraient réalisées l'ex-Dr Bissonnette.

Par exemple, elle soutient qu’un médecin doit porter des gants au moment de réaliser un examen pelvien. Il ne doit pas non plus retirer ses doigts du vagin entièrement, puis les réinsérer durant ce type d’examen.

« Un examen pelvien doit durer entre 15 et 30 secondes au total. » — Une citation de Dre Kimberly Wintemute

Les patientes interrogées ont, pour leur part, décrit des examens beaucoup plus longs avec des retraits complets des doigts d'Arcel Bissonnette, par exemple.

Par ailleurs, l’experte explique que, en aucun cas, un spéculum ne doit être inséré dans le rectum d’une patiente.

Ce ne serait pas aimable , non plus, d’insérer tout autre instrument, tel qu’un anuscope, lorsqu’une patiente souffre d’hémorroïdes externes ou de lésions rénales, ajoute-t-elle.

Pas de raison d’être nue pour un examen médical

La plupart des patientes d'Arcel Bissonnette ayant témoigné lors du procès ont affirmé avoir été entièrement dévêtues lors d’examens physiques avec l’ex-médecin. Certaines n’auraient pas été couvertes par un drap de papier à certains moments de leur consultation.

En interrogatoire, la Dre Wintemute a été catégorique : Il n’y a aucune raison médicale de faire un examen [en étant] nu. Pour des examens des seins, gynécologiques ou rectaux, la patiente devrait avoir accès à une blouse ou à deux draps, précise-t-elle.

Pas de chaperon recommandé par le Collège des médecins

En interrogatoire, l’experte a expliqué que la présence d’un accompagnateur ou d'une accompagnatrice est fortement recommandée au moment de procéder à des examens gynécologiques. Un médecin de sexe masculin de ma clinique a une personne qui l'accompagne pour chaque examen gynécologique , a-t-elle affirmé.

Arcel Bissonnette, lui, n’aurait pas eu de personne présente au moment des agressions présumées des patientes ayant témoigné au cours du procès.

En contre-interrogatoire, Me Minuk a remis en question la nécessité de la présence d’un chaperon. Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba n’a aucune recommandation concernant la présence d’un chaperon , a-t-il affirmé en réponse à la Dre Wintemute.

La défense devrait présenter sa preuve au cours des prochains jours.