Il y a 10 ans, un naufrage faisant 3 morts a ébranlé la région de Tabusintac

C'est beaucoup plus calme ces jours-ci qu'il y a 10 ans au quai de Tabusintac. Le 18 mai 2013, c'était le chaos et la consternation. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Sur le quai de Tabusintac, les pêcheurs sont encore aujourd'hui hésitants à parler ouvertement de ce qu'ils ressentent, tellement la blessure est profonde.

On n'oublie pas, mais la vie continue , c'est la phrase qui revient le plus souvent ici quand on évoque cette tragédie avec les pêcheurs qui viennent de rentrer du large.

Plusieurs pêcheurs sont rentrés au quai de Tabusintac. Ceux-ci sont très conscients que cela fait 10 ans qu'ils ont perdu trois amis. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Un septuagénaire, vétéran de la pêche, vêtu d'un simple pull de laine malgré le temps encore frisquet, accepte de discuter un peu des événements, sans accorder d'entrevue pour la radio ou la télévision. C'est un homme costaud et aux mains imposantes qui ont dû lever des milliers de casiers. Il mentionne poliment, les yeux mouillés, qu'il doit couper court à la conversation. Le pêcheur Ian Benoit était son gendre.

Tous et toutes, sur le quai de Tabusintac, sont conscients de cette date fatidique du 18 mai.

Isaïe Benoit rentre tout juste de la pêche au quai de Tabusintac. Il n'a pas oublié ses amis disparus. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

C'étaient de bons amis , dit le pêcheur Isaïe Benoit, qui vient aussi de rentrer au quai, le manteau sous le bras. Ian venait juste d'acheter son bateau et il venait d'avoir une petite fille cette année-là. Ç'a touché beaucoup de monde.

« Le temps passe vite. Tu ne croirais pas que ça fait 10 ans. Mais, ça passe vite. » — Une citation de Isaïe Benoit, pêcheur

Les pêcheurs expliquent qu'ils ne peuvent pas oublier, mais qu'ils n'ont pas envie d'oublier. À peu près tout, autour d'eux, leur rappelle leurs amis disparus.

« Vivre avec ça »

Le bateau du capitaine Éric Benoit vient d'accoster. La ressemblance d'Éric avec son jumeau, Ian, l'une des trois victimes, est toujours aussi frappante.

Le capitaine du «Richard à Joe», Denis Thibodeau, et ses membres d'équipage rentrent à vive allure au quai de Tabusintac. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

On sent, sur ce petit quai, une sorte d'attitude protectrice des uns envers les autres, de respect et de volonté d'intimité, particulièrement ces jours-ci.

Ah! C'est dur pour lui , mentionne le capitaine Denis Thibodeau. Éric Benoit est son beau-frère et Ian était un de ses meilleurs amis.

« C'est dur pour tous les pêcheurs. » — Une citation de Denis Thibodeau, pêcheur

Ce capitaine est le représentant des pêcheurs du coin à l'Union des pêcheurs des Maritimes. On vit avec ça et il faut tenter de ne pas trop y penser. Mais, il ne faut pas oublier.

Le capitaine Denis Thibodeau affirme que les pêcheurs «doivent vivre avec ça», en parlant de la tragédie du 18 mai 2013 à Tabusintac. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Puis, il évoque la mort récente de deux pêcheurs au large de Miscou, le 6 mai dernier, au début de la saison.

Il exprime sa solidarité. Ce n'est pas facile pour eux non plus . Il reconnaît que cette plus récente tragédie a eu une résonance particulière dans les cœurs et les esprits, sur le quai de Tabusintac. Puis, il préfère mettre fin à l'entretien. Ça lui est trop douloureux.

Se relever, continuer

Ainsi, la vie continue aussi pour Éric Benoit. Et il veut qu'il en soit ainsi.

Devenu « représentant de quai », on sent bien qu'il a davantage envie de parler des efforts de nettoyage du chenal, qui se sont améliorés d'après lui, ou encore du quai, dont une partie est fermée à la circulation automobile tellement elle est décrépite.

Les pêcheurs sont aussi préoccupés par l'état de leur quai, qu'ils trouvent lamentable. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Il ne verse pas de larmes, ne craque pas. Il affiche plutôt un sourire à plus d'une reprise au cours de la conversation. Un sourire désarmant, apaisant dans les circonstances.

On a toujours été forts de nature , laisse-t-il tomber.

Il admet que les cinq premières années après le drame, il ne les a pas vues passer, qu'il n'en a qu'un vague souvenir tellement le choc a été grand.

Mais il a choisi d'avancer. C'est comme je dis, la vie continue.

Il n'y a personne qui oublie , dit-il, comme en écho à ses amis pêcheurs.