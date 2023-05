Je suis rentré dans les services de la DPJ à 14 ans. À 17 ans, j'étais en appartement supervisé, et à 18 ans, les chèques ont cessé d'entrer. Le jour de mes 18 ans, j'ai basculé dans l'itinérance , raconte Martin Trudel.

C'était à l'automne 1996. À l'époque, il ne se percevait pas comme un itinérant, même s'il vivait dans la rue ou qu'il errait chez des connaissances.

On ne se perçoit comme des survivants parce qu'on a traversé des épreuves difficiles. On se dit que c'est une passe et qu' on va s'en remettre. Et il y a le besoin de liberté, après avoir été dans les services de la Protection de la jeunesse. Enfin on sort , enfin on a de l'air... mais dans une extrême précarité.

Ex-itinérant, Martin Trudel a mis L'Abri sur pied pour venir en aide aux jeunes de la rue, Photo : Radio-Canada

Quelques mois plus tard, cette soif de liberté l'amène sur le pouce à Vancouver. Arrivé sur place, c'est le choc du Downtown Eastside.

C'est la détresse dans la rue, le désordre public, la consommation, la prostitution; c'est à un niveau extrême , se remémore-t-il. Martin s'estime chanceux de ne pas avoir sombré. Je marchais tout le temps, je n'avais pas d'endroit où rester. Le jour dans le centre-ville et la nuit, je sortais du centre-ville pour me protéger .

Il dormait sur la plage de la baie des Anglais sous le petit toit d'un kiosque de location de kayak. L'employé me souriait chaque matin, lorsque je devais quitter. On avait une entente informelle.

« Je ne voulais pas d'aide, j'étais dégoûté de toute forme d'aide, peut-être traumatisé aussi. » — Une citation de Martin Trudel, fondateur de L'Abri

Mais le sourire de l'employé de location de kayak a semé un début de futur pour Martin. J'existais pour une personne. J'ai appris de cette personne des choses que j'utilise maintenant dans ma pratique.

Une suite remarquable

Neuf ans plus tard, passant d'une ville et d'une jobine à l'autre – mais toujours sans domicile fixe –, Martin décide que c'est assez.

Le déclencheur principal, c'était l'épuisement, je ne voyais plus d'issue.

Il rencontre sa bonne étoile qui est aujourd'hui sa conjointe. Il décide de retourner sur les bancs d'école d'abord pour terminer son secondaire. Une démarche qui le mènera jusqu'à la maîtrise en orientation à l'Université Laval. Il a fait son stage à la Maison Marie-Frédéric qui vient en aide aux jeunes itinérants. Il a été intervenant et s'occupe maintenant du développement de l'organisme.

La ressource pour jeunes itinérants L'Abri est située derrière la Maison Marie-Frédéric. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Itinérance jeunesse en augmentation

Martin fait le dur constat que les jeunes itinérants sont de plus en plus nombreux. Selon lui, ils sont deux fois plus nombreux qu'il y a cinq ans à Québec. Il y a une surreprésentation importante de jeunes de la DPJ .

Selon une étude de l' ÉNAP publiée en juin 2022, 33 % des jeunes qui sortent d’un placement avec la DPJ connaissent au moins un épisode d’itinérance avant l’âge de 21 ans.

Qu'ils proviennent ou non des services de la DPJ , comme Martin à l'époque, ils ne réalisent pas la précarité de leur situation, car ils sont encore jeunes.

Ils sont exposés à beaucoup de facteurs de risques; d'exploitation sexuelle, économique, d'abus et de violences interpersonnelles , explique Martin.

Et ils ne sont pas nécessairement en situation d'itinérance visible dans les rues ou dans les parcs la nuit. Ils squattent chez des connaissances, épuisent leur réseau. Ils se cachent. On ne les voit pas toujours.

Une portion de la Maison Marie-Frédéric est dédiée à L'Abri, une ressource pour jeunes itinérants. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

L'Abri

C'est pour les rejoindre et les mettre à l'abri que Martin a mis son projet en branle. Il s'est inspiré d'une ressource qu'il a utilisée à Vancouver. Je pouvais me sentir en confiance parce qu’il n'y avait pas d'attente envers moi, personne ne me posait de question. Ça me convenait et ça répondait à des besoins de sécurité alimentaire et de sécurité globale.

Depuis un mois, l'Abri accueille des jeunes la nuit. Une intervenante est toujours présente dans la petite pièce où une dizaine de chaises sont installées. Des breuvages, de la nourriture, des tablettes et des écouteurs sont à leur disposition. S'ils veulent parler, l'intervenante les écoute, s'ils ne veulent pas, elle leur offre un sourire, tout simplement, comme l'employé de location de kayak à Vancouver l'a fait avec Martin.

C'était crucial pour lui d'adapter un refuge exclusivement pour les jeunes parce que les répits pour adultes peuvent poser des facteurs de risque. Ils ne sont pas adaptés aux jeunes plus vulnérables.

L'intérieur de L'Abri, où sont accueillis les jeunes itinérants. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Sortir Nicolas de la rue?

Lors de notre passage, nous avons rencontré Nicolas*, 30 ans. Il s'est précipité sur les sandwichs et a bu du jus avant de s'asseoir. Il était visiblement affaibli et intoxiqué. Il fréquente L'Abri tous les soirs depuis deux semaines parce ce que j'ai nulle part où aller depuis un an .

L'Abri est aussi une porte d'entrée vers les deux autres ressources de la Maison Marie-Frédéric. Une maison de chambres offre des séjours à court terme pour les jeunes qui ont entrepris des démarches concrètes comme des études ou une thérapie. Ou encore le programme connaissance de soi qui leur propose un cheminement vers l'autonomie résidentielle. Depuis 35 ans, ce programme a aidé 2600 jeunes.

On est dans l'accueil inconditionnel. On souhaite que la personne se sente accueillie, respectée, dans la dignité, et si, un moment donné, la personne souhaite s'ouvrir et nous demander quoi que ce soit, on reste disponible.

Depuis son ouverture le mois dernier, L'Abri reçoit une dizaine de jeunes chaque nuit. Pas toujours les mêmes. Martin Trudel a déjà des idées pour bonifier ce service. C'est de redonner au suivant. L'itinérance jeunesse, je connais ça de fond en comble. C'est un peu l'histoire d'une vie, donc je n'arrêterai jamais. C'est ma voix d'aider les jeunes.

*Nom fictif