Le drapeau arc-en-ciel hissé devant toutes les installations régionales de Rio Tinto

L’entreprise affirme qu’elle a hissé le drapeau en soutien à ses employés de la communauté LGBTQ+ et rappelle que la diversité des cultures, des communautés et des points de vue est reconnue comme étant essentielle à sa réussite .

La multinationale a d’ailleurs formé un comité Inclusion, diversité et respect au quotidien au Saguenay-Lac-Saint en 2021, afin de de travailler activement au changement culturel entrepris par l’organisation partout dans le monde.

Rio Tinto fait flotter le drapeau arc-en-ciel pour marquer la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Photo : Gracieuseté

Ce comité est déterminé à mettre en place des initiatives concrètes, réalisables et mesurables pour que l’entreprise se démarque par ses environnements de travail respectueux, inclusifs et diversifiés , peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi.

La compagnie soutient aussi les journées internationales de lutte contre les inégalités humaines.

Avec ce geste hautement symbolique, nous souhaitons que nos employés de la communauté LGBTQ+ y voient notre engagement à leur assurer un environnement de travail sécuritaire et respectueux. Plus encore, nous souhaitons affirmer que l’inclusion et la diversité sont mises de l’avant et sont des priorités pour Rio Tinto , a déclaré le directeur des opérations de l’Usine Alma et parrain du comité régional Inclusion, diversité et respect au quotidien, Patrice Bergeron.