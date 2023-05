Funérailles du sergent Eric Mueller à Ottawa : ce qu’il faut savoir

Où?

Les funérailles sont prévues à 11 h, au Centre Canadian Tire, au 1000 promenade Palladium, à Kanata, dans l’ouest d’Ottawa.

Qui?

L’événement est fermé au public.

Il rassemblera la famille du sergent Mueller, ses proches, des membres de la PPO , des représentants d'autres services de police, du personnel des services d'urgence et des représentants officiels.

Quel est le parcours du cortège?

Le cortège partira de la Maison funéraire Brunet, à Rockland, jusqu'au Centre Canadian Tire, à Ottawa.

Le départ est prévu à 9 h, depuis le 2419 rue Laurier, à Rockland. La PPO précise toutefois que cet horaire est sujet à changement.

L'itinéraire de la procession pour le sergent Eric Mueller, jeudi, entre Rockland et Kanata Photo : Gracieuseté Police provinciale de l'Ontario

Le cortège circulera ensuite en direction ouest sur la route 17, en direction ouest sur l'autoroute 417, prendra la sortie en direction de la promenade Palladium, se dirigera vers l'est sur la promenade Campeau, puis vers le sud sur la promenade Huntmar, avant d’entrer au Centre Canadian Tire, vers 9 h 50.

Par ailleurs, à compter d'environ 9 h 15, les membres de la PPO et d'autres services policiers présents commenceront à marcher à partir du 8555 promenade Campeau, vers le sud sur la promenade Huntmar jusqu'au Centre Canadian Tire.

Quel sera l'impact sur la circulation?

Jeudi matin, les automobilistes seront priés d’éviter les environs ou d’emprunter un parcours alternatif.

Le chemin Huntmar sera fermé dès 6 h, entre les promenades Campeau et Palladium, cette fermeture englobant le chemin Maple Grove, à compter de 8 h 45. En conséquence, les services aux bureaux d’accueil et au centre de rapport de collisions sur Huntmar seront interrompus jusqu’à 13 h 30, jeudi.

En rouge, les routes fermées jeudi; en bleu, l'itinéraire du cortège à l'approche du Centre Canadian Tire. Photo : Gracieuseté Police provinciale de l'Ontario

La promenade Palladium sera fermée entre la promenade Huntmar et le chemin Silver Seven, à compter de 8 h 45.

L’accès à toutes les routes devrait être rétabli vers 13 h. Même si les promenades Huntmar et Palladium devraient être rouvertes à 11 h au plus tard, lorsque tout le monde sera à l’intérieur, le boulevard Cyclone Taylor et la voie Frank Finnegan resteront fermés jusqu'aux alentours de 14 h pour permettre aux gens de repartir en sûreté, précise la PPO .

Comment suivre les funérailles?

En personne

Le public pourra observer le cortège funèbre qui partira de la Maison funéraire Brunet, à Rockland.

À Kanata, il pourra aussi se positionner le long de la promenade Palladium dans les lots 4 et 5 du Centre Canadian Tire. L'accès sera réservé aux piétons et aucun véhicule public ne sera autorisé.

Les personnes qui souhaitent rendre hommage à partir d’un pont d’étagement de la route 174 ou de l'autoroute 417 sont priées de le faire dans le respect de la sûreté publique et routière, rappelle la PPO .

Sur internet

Les funérailles seront diffusées en direct sur les différents réseaux sociaux de la Police provinciale de l'Ontario, sur YouTube, Twitter et Facebook.

Comment rendre hommage au sergent Mueller?

Si les funérailles sont fermées au public, il sera toutefois possible de rendre hommage au sergent Mueller de plusieurs manières :

Rassemblement à Bourget

La Cité de Clarence-Rockland invite les personnes en deuil à se rassembler en personne lors de la diffusion en direct du service funéraire, jeudi, au Centre communautaire Bourget, situé au 19 rue Lavigne, à Bourget. La salle sera ouverte au public à 10 h 30, avant le service qui aura lieu à 11 h.

Eric Mueller est le 9e policier tué en service depuis le mois de septembre. Photo : Police provinciale de l'Ontario

Livres de condoléances

Les personnes qui le souhaitent peuvent envoyer leurs messages de condoléances à la famille et aux amis du sergent Eric Mueller sur la page commémorative  (Nouvelle fenêtre) consacrée au policier sur le site Web de la Police provinciale de l'Ontario.

Un livre de condoléances sera aussi disponible au Centre communautaire Bourget.