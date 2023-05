Nintendo a vendu 10 millions d’exemplaires de Zelda en trois jours

Le jeu vidéo le plus attendu de l’année, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, devient aussi le titre à s’être le plus rapidement vendu de la série, toutes les aventures de Link confondues, lors de ses trois premiers jours de parution.

Le géant nippon affirme que Tears of the Kingdom bat aussi un record de ventes pour la console Switch, avec plus de 4 millions d’exemplaires physiques et numériques vendus, seulement dans les trois Amériques. Il s’agit aussi du jeu vidéo de la marque Nintendo à s’être vendu le plus rapidement dans cette partie du monde.

À titre comparatif, près de 30 millions d’exemplaires de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, lancé il y a six ans sur la Nintendo Switch, ont été vendus. Pour Mario Kart 8 Deluxe, le jeu le plus populaire de la console, on en compte 53 millions.

De nombreux joueurs reviennent visiter Hyrule avec toutes ses nouvelles possibilités et ses nouveaux mystères, et avec le lancement record de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour Nintendo Switch, nous avons hâte de voir ce qu'ils vont créer dans le jeu et les histoires qu'ils partageront ensuite , a déclaré Susan Pennefather, la directrice générale de Nintendo du Canada.

« Ces chiffres de vente pour le dernier opus continuent de montrer la forte dynamique de la franchise et de la console Nintendo Switch cette année. » — Une citation de Susan Pennefather, la directrice générale de Nintendo du Canada

La suite très attendue du jeu à succès The Legend of Zelda : Breath of the Wild est encensé par la critique (96 % sur Metacritic), comme par les fans, qui lui attribuent une note de 87 % sur le site de Metacritic.

Link peut construire des engins pour se déplacer sur l'eau ou sur la terre dans « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ». Photo : Nintendo

Les joueurs et les joueuses ont accès à de nouveaux pouvoirs pour naviguer avec agilité à travers des îles flottantes au-dessus du royaume d’Hyrule, qui offre une fois de plus des vues imprenables en monde ouvert.

Les possibilités créatives pour fabriquer des machines séduisent aussi la communauté d’adeptes de Zelda, qui publient en abondance des extraits vidéo de leurs exploits d’ingénierie sur les réseaux sociaux. On peut aussi y voir beaucoup de séances de torture de Korok, ces petits personnages en forme de feuille qui offre des semences (korok seed) lorsque de petits défis sont relevés.

La série The Legend of Zelda, qui a vu le jour en 1987 (1986 au Japon) sur la console Nintendo Entertainment System (NES), s’est vendu à plus de 130 millions d’unités dans le monde depuis sa création.