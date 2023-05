Un nouveau service d’hébergement d’urgence dans les Basques

Il s’agit d’un appartement de deux pièces et demi qui permet à toute personne se trouvant dans une situation précaire de s’y installer pendant une durée maximale d’un mois. L’objectif est de permettre à la personne de faire des démarches de recherche de logement plus abouties.

Plusieurs situations peuvent amener une personne à se retrouver sans logement , explique François Desjardins, chargé de projet en itinérance pour l’organisme Périscope des Basques qui gère ce nouvel hébergement. L’instabilité résidentielle, ce n’est pas seulement des personnes qui sont à la rue, mais ce sont des personnes qui passent d’un appartement à l’autre, celles qui sont victimes de réno-évictions ou des personnes dont le logement passe au feu ou qui ont un dégât d’eau.

Le projet est né du constat des organismes communautaires de la MRC Les Basques d'une lacune en termes de ressources prévues pour répondre aux besoins d’hébergement temporaire d’urgence. On vient ajouter un service supplémentaire, ajoute François Desjardins.

Ce projet d'hébergement est réalisé par l’Alliance pour la solidarité dans les Basques, lequel regroupe plusieurs organismes communautaires dont la Maison de la Famille des Basques, le Centre Femmes ou encore Périscope des Basques.

La directrice de la Maison de la Famille des Basques accueille d’ailleurs avec enthousiasme ce nouveau service. Mireille Dubé doit parfois faire appel à des centres d’hébergement d’urgence à l’extérieur de la région pour aider des familles dans le besoin. Elle se réjouit d’avoir l'occasion de limiter le déracinement de certaines d’entre elles.

« Avec cet hébergement, on va pouvoir garder la famille dans le milieu et ne pas avoir à changer un enfant d’école. »

Le projet offre tous les besoins de bases pour une personne autonome. Elle peut ainsi avoir un toit, mais aussi de la nourriture et des vêtements grâce aux organismes communautaires de la région. Tout cela gratuitement.

Le nouvel hébergement temporaire d'urgence permet d'accueillir une personne en situation d'urgence pendant un mois. Pour les plus courts séjours, la situation est réévaluée de semaine en semaine.

« On constate que lorsque les besoins de base sont comblés, la personne se sent plus apte pour continuer ou entreprendre ses démarches d’hébergement. »