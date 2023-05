Je suis très content d’être le premier artiste à performer au Centre Slush Puppie, surtout en ouverture d’un artiste international majeur comme Flo Rida et après la belle saison des Olympiques de Gatineau , a déclaré par voie de communiqué le rappeur.

Les organisateurs, Vision Multisports Outaouais (VMSO) et Lumivalli Productions, avaient auparavant annoncé que le concert de Flo Rida serait précédé d’une soirée Tailgate, incluant la participation de DJ Fontana, et d’une première partie assurée par un artiste de la région.

Gatineau a beaucoup de talent, j’attends avec impatience le jour où je pourrai faire la une de l’aréna de ma ville natale , a ajouté Mindflip.

Entamée en 2018, la carrière de Mindflip prend son envol avec les succès de titres comme Everywhere We Go et Run My Shit, qui se fraie une place dans le classement Hot Hits Canada sur Spotify en 2021.

Le style inspiré des années 2000 du rappeur gatinois et les succès de Flo Rida donneront le tempo d’une soirée pour laquelle les organisateurs espèrent accueillir quelque 5000 spectateurs.

D’autres événements seront prochainement annoncés, a confié à Radio-Canada le président fondateur de Lumivalli Productions, Christian Doucet. Les prochains sont prévus mi-novembre et fin décembre.