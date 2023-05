La construction du site d’observation du béluga de Cacouna s’achèvera en septembre

La construction sur la montagne est terminée, le site d'observation, le bâtiment est terminé , affirme Jacques Tremblay, le chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, qui chapeaute le projet.

Des travaux sont en cours pour aménager les sentiers qui mèneront à la plateforme. Un belvédère sera également construit à mi-chemin entre le pied de la montagne et le lieu d'observation qui surplombe le fleuve, poursuit M. Tremblay.

Cet été, les systèmes qui permettront au public d'en apprendre plus sur les mammifères marins seront testés. Des drones et des hydrophones qui transmettront des images aériennes et les sons sous-marins des bélugas doivent notamment être utilisés, en collaboration avec le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM).

Maquette de la plateforme d'observation des mammifères marins. Photo : Architecture : Mainstudio architecture et Atelier 5 – Architecture du paysage : Rousseau Lefebvre

Les guides-interprètes qui accompagneront éventuellement les visiteurs seront pour leur part formés. Entre trois et cinq personnes seront embauchées.

À terme, le site d'observation et le parc côtier Kiskotuk qui se trouve à proximité – également géré par la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk – deviendront des attraits touristiques très importants , espère le chef Tremblay.

L'éventuel agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, qui pourrait s'étendre jusque sur la rive sud du fleuve, viendra également ajouter à l'attrait du secteur, estime-t-il.

Le projet, toujours évalué à 3,7 millions de dollars, a reçu une aide financière de 2,1 millions de Québec et de 800 000 $ du gouvernement fédéral au cours de la dernière année.

Avec la collaboration de Michel-Félix Tremblay