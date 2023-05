3 Premières Nations mi’kmaq sont heureuses de l’entente pour la pêche au homard

Le ministère des Pêches et des Océans a annoncé mardi qu'il avait renouvelé les ententes pour la pêche de subsistance modérées avec Potlotek et We'koqma'q, et maintenant Eskasoni les a rejoints.

Le chef d'Eskasoni, Leroy Denny, est ravi parce que jusqu'à 70 pêcheurs seront désormais sur l'eau pour transporter des casiers et gagner leurs vies.

« C'est une très bonne chose, c’est très important pour nous! » — Une citation de Leroy Denny, chef de la nation Eskasoni

En vertu d'ententes provisoires, les nations pêchent durant la saison commerciale, qui est maintenant ouverte autour du Cap-Breton et qui se termine à la mi-juillet.

Le chef Leroy Denny de la Première nation Eskasoni au Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Ils partagent 4600 casiers dans toutes les zones de pêche autour de l'île, ce qui représente une augmentation des casiers et des zones de pêche par rapport aux années précédentes.

En 2021, Potlotek avait 700 casiers dans une zone limitée. L'année dernière, les Premières Nations We'koqma'q et Potlotek ont eu droit à 210 casiers chacune et leurs zones de pêche étaient limitées.

Le MPO soutient que la pêche ne nuira pas aux stocks de homard, car les permis de pêche existent déjà et ne sont pas utilisés autrement.

Leroy Denny explique que les pêcheurs d'Eskasoni opéreront dans le cadre d'un plan similaire à celui élaboré par la nation Potlotek, l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et le bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-klusuaqn.

Ce sera un bon plan pour la sécurité et la conservation et nous sommes ravis pour cette année d’avoir un bon nombre de pièges et un bon nombre de zones , dit-il.

La Cour suprême du Canada a confirmé le droit issu de traités des peuples autochtones de gagner leur vie de manière modérée grâce à la pêche et a affirmé le pouvoir du gouvernement de réglementer la pêche, ce qui a parfois conduit à des mesures d'application contre les pêcheurs mi'kmaq et à des affrontements entre les pêcheurs mi'kmaq et les pêcheurs commerciaux.

Vers des ententes à plus long terme

Le MPO a commencé à utiliser des ententes comme mesure provisoire pendant qu'il essaie de trouver une entente à plus long terme.

Les trois nations autochtones du Cap-Breton partagent 4600 casiers dans toutes les zones de pêche autour de l'île. Photo : Radio-Canada / René Landry

Leroy Denny croit qu'avec ces nouvelles ententes, les pêcheurs mi'kmaq et non autochtones pourront enfin partager la ressource sans harcèlement.

Nous sommes une communauté de pêcheurs et il est important que nous travaillions ensemble et que nous le fassions pacifiquement et nous espérons que cela finira par arriver , a-t-il déclaré.

Le chef de Potlotek, Wilbert Marshall, n'était pas disponible pour commenter, mais la chef we'koqma'q Annie Bernard-Daisley s'est dite satisfaite de l'accès accru à la pêche.

Elle a également déclaré que l'accord est une excellente occasion pour les pêcheurs de We'koqma'q d'offrir une meilleure qualité de vie à leurs familles et d'exercer leur droit inhérent de pêcher sans interférence .