Une participation insuffisante des Néo-Brunswickoises au dépistage du cancer du sein

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès liés au cancer chez les femmes néo-brunswickoises. Néanmoins, le taux de participation aux récentes campagnes de dépistage organisées par la province demeure bas. Pourquoi ?

Chaque deux ans, les Néo-Brunswickoises à risque moyen, âgées entre 50 à 74 ans, reçoivent une lettre par la poste pour les inviter à se rendre dans l’un des 14 sites de dépistage du cancer du sein  (Nouvelle fenêtre) de la province.

Entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022, ce sont 140 287 citoyennes qui étaient admissibles à subir une mammographie de dépistage systématique, selon les données gouvernementales.

Un total de 48,8 % d’entre elles ont pris rendez-vous pour le faire.

Ce n’est pas assez , lance la Dre Jocelyne Hébert, chirurgienne au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton.

Un taux de participation plus élevé est nécessaire

Afin qu’une campagne de dépistage du cancer du sein soit efficace et sauve des vies , son taux de participation doit se situer autour de 70 %, indique-t-elle.

Avec son taux de participation le plus bas dans la province — de 30,7 % — la région d’Edmundston sort du lot. Pendant la pandémie, son service de mammographie a dû être réduit pendant pratiquement 12 mois afin d’affecter le personnel de radiologie aux examens diagnostiques.

« La région d’Edmundston a été l’une des plus sévèrement frappées par la pandémie. » — Une citation de Dre Jocelyne Hébert, chirurgienne au Centre de santé du sein du CHU Dumont

À l’ensemble de la province, les personnes étaient également plus réticentes et hésitantes à fréquenter les milieux hospitaliers par crainte de contracter la COVID-19, poursuit-elle.

Les problèmes de ressources humaines au sein du système de santé néo-brunswickois n’ont rien fait pour aider l’accessibilité aux examens de dépistage, qui ont chuté de façon importante pendant la pandémie.

Faible taux, même avant la pandémie

Si la crise sanitaire explique en partie la baisse de participation au sein des personnes admissibles, il demeure que le taux visé de 70 % n’a pas non plus été atteint lors des années précédentes, dit la Dre Jocelyne Hébert.

Entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2017, ce sont 59,3 % des femmes admissibles qui ont participé au Programme de dépistage du cancer du sein du Nouveau-Brunswick.

En plus des lettres envoyées par la poste, la participation au dépistage du cancer du sein est encouragée au Nouveau-Brunswick par des publicités en ligne, des écrans numériques dans les établissements des régies régionales de la santé et les centres de Services Nouveau-Brunswick, ainsi que par des affiches électroniques et des publicités. Photo : Reuters / Eric Gaillard

Bien que les autres provinces canadiennes peinent en général à atteindre le seuil de participation de 70 %, la Dre Jocelyne Hébert précise que les régions urbaines enregistrent normalement un plus haut taux que les régions rurales.

Par exemple, le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) pour les personnes âgées entre 50 à 69 ans enregistre un taux de participation de 59,7 % en 2020 et de 65,6 % en 2019.

On est une province assez rurale , rappelle la Dre Jocelyne Hébert. Notre taux de participation a souvent été quand même sous optimal.

C'est une question de priorités chez les individus, selon elle. Le dépistage, ça demande de la prévention alors ça tombe en deuxième plan, ça nous préoccupe moins.

Selon la Société canadienne du cancer, environ une Canadienne sur huit sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie et une sur 34 en mourra.

En 2022, ce sont 5500 femmes qui en sont mortes au pays.

Dépistage dès 40 ans?

La plupart des provinces et territoires canadiens effectuent des examens de dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans.

Récemment, le Groupe de travail des services préventifs des États-Unis (United States Preventive Services Task Force en anglais) a recommandé que ces examens aient lieu dès l’âge de 40 ans. Selon les experts américains, cela permettrait de sauver 19 % de vies supplémentaires.

Les cancers qui se développent entre 40 et 50 ans sont habituellement les cancers les plus agressifs, souligne la Dre Jocelyne Hébert.

Au Nouveau-Brunswick, les femmes de ce groupe qui ne manifestent pas de signes cliniques de cancer du sein ou n’ayant pas été diagnostiquées avec un cancer du sein doivent être référées pour une mammographie de dépistage par un fournisseur de soins de santé primaires.

Dans certains cas, on commençait déjà à 40 ans [sur les patientes à haut risque] , note la Dre Jocelyne Hébert. Cette étude-là, elle vient encore plus en évidence que dans certains groupes, on devrait faire attention et faire des mammographies encore plus jeunes.

Quoique cette étude américaine pèse dans la balance, la Dre Jocelyne Hébert croit qu’il est nécessaire de prendre plusieurs facteurs en considération avant d’envisager des changements à la campagne de dépistage provinciale.

Je pense qu’il faut d’abord mettre l’énergie pour s’assurer que les gens [de 50 à 74 ans] aillent pour leurs mammographies de dépistage. Les médecins sont sensibilisés au fait qu’il y a des patientes plus à risque et qu’il faut faire du cas par cas , conclut-elle.

