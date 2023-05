À quand un nouveau pacte fiscal pour Toronto, Montréal et Vancouver?

Les grandes villes au pays disent qu'elles croulent sous le poids financier du remplacement des infrastructures et de services liés à l'itinérance et au logement, notamment. À Toronto, la chambre de commerce presse les candidats à la mairie de réclamer un nouveau pacte fiscal des gouvernements fédéral et provincial.

Toronto, dont le budget 2023 se chiffre à plus de 16 milliards de dollars, augmentera l'impôt foncier de 5,5 % cette année, en plus d'une surcharge de 1,5 % pour les infrastructures.

Malgré cette hausse de taxes salée, la Ville Reine prévoit puiser des centaines de millions dans ses réserves pour équilibrer son budget.

C'est une stratégie insoutenable, affirme Giles Gherson, vice-président directeur de la Chambre de commerce du Grand Toronto.

« Pour une ville aussi grande que Toronto, il faut un traitement spécial. » — Une citation de Giles Gherson, vice-président, Chambre de commerce du Grand Toronto

Les budgets 2023 de Toronto, Montréal et Vancouver Les budgets 2023 de Toronto, Montréal et Vancouver Ville Hausse de l'impôt foncier Budget total de fonctionnement Toronto 5,5 % 16,16 milliards de $ Montréal 4,1 % 6,76 milliards de $ Vancouver 10,7 % 1,97 milliard de $

Selon M. Gherson, les gouvernements fédéral et provincial devraient immédiatement hausser leurs transferts aux villes et, à moyen terme, leur verser 1 point de pourcentage des recettes de la taxe de vente harmonisée (TVH).

Il presse les candidats à l'élection à la mairie du 26 juin d'en faire leur cheval de bataille.

Toronto peut trouver certaines économies, mais la Ville Reine ne peut pas continuer à puiser dans ses réserves pour équilibrer son budget, déplore Giles Gherson de la Chambre de commerce du Grand Toronto. Photo : Radio-Canada

Qui doit payer pour les services sociaux?

M. Gherson fait valoir que Toronto offre des services sociaux qui relèvent du provincial et du fédéral, sans pleine compensation, que ce soit en matière de santé publique, d'itinérance ou de logement.

Le coût de ces services : 1,1 milliard par an, selon un récent rapport de la firme Ernst & Young commandé par la Ville Reine.

C'est sans parler, ajoute M. Gherson, des autoroutes Gardiner et Don Valley (DVP), qui sont entretenues par la Ville plutôt que par la province.

Par ailleurs, la Commission de transport de Toronto (CTT) gère le troisième réseau de transport en commun en importance en Amérique du Nord, sans financement provincial pluriannuel, note la Chambre de commerce.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, dit que Toronto devrait restreindre ses dépenses plutôt que de quémander de l'argent à son gouvernement. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Du gras à couper, dit Doug Ford

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, rétorque que Toronto devrait « dépenser prudemment » et trouver des économies.

Il n'y a pas eu de bon gestionnaire à l'hôtel de ville depuis que mon frère [Rob Ford] a été maire , a-t-il lancé la semaine dernière.

La candidate à la mairie Ana Bailão, notamment, soutient que l'entretien des autoroutes Gardiner et DVP coûte à lui seul 200 millions par année à la Ville. Mais M. Ford rejette l'idée de les prendre en charge.

« Il y a beaucoup de gaspillage à l'hôtel de ville. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

De son côté, le candidat à la mairie Brad Bradford dit que Toronto pourrait épargner au moins 200 millions par année en permettant à plus de soumissionnaires de participer à des appels d'offres pour des contrats de construction.

Il faut réévaluer les responsabilités des villes et leur financement, selon la professeure Enid Slack de l'Université de Toronto. Photo : Radio-Canada

La professeure Enid Slack, directrice de l'Institut sur les finances municipales à l'Université de Toronto, affirme que les villes comme d'autres organisations doivent toujours être à la recherche d'économies.

Cependant, il n'y a pas suffisamment de gras à couper, selon elle, pour combler le trou budgétaire de la Ville Reine, qui prend de l'ampleur d'année en année.

« On doit réexaminer les rôles : que devrait faire la province et que devraient faire les villes et qui devrait payer? » — Une citation de Enid Slack, experte sur les finances municipales

Toronto anticipe déjà un manque à gagner budgétaire de 1,5 à 1,7 milliard pour 2024.

Le modèle de financement actuel remonte à la fusion municipale qui a mené à la création de Toronto à la fin des années 1990, explique la professeure Slack.

Le gouvernement provincial de Mike Harris a alors pris en charge la taxe scolaire, mais a confié certains services sociaux aux villes. Or, la demande pour ces services a crû depuis, souligne Mme Slack.

Pour Jeff Burch, porte-parole du NPD ontarien en matière d'affaires municipales, il faut un nouveau pacte fiscal pour les villes. Ça prend un financement stable et fiable pour des services vitaux comme le logement, le transport en commun et la santé publique , réagit-il dans une déclaration.

Hausse de taxes de 10,7 % à Vancouver

Toronto est loin d'être la seule ville canadienne à peiner à équilibrer son budget.

Vancouver va augmenter l'impôt foncier de 10,7 % cette année, soit la hausse la plus importante des 100 dernières années. Une mesure nécessaire pour préserver les services essentiels, s'est défendu le maire Ken Sim.

La conseillère municipale de Vancouver Lisa Dominato affirme elle aussi que les villes ont besoin de nouvelles sources de financement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La métropole de la Colombie-Britannique n'a pas la responsabilité d'offrir des services sociaux et de santé publique comme Toronto et elle ne gère pas le transport en commun.

Néanmoins, la conseillère municipale de Vancouver Lisa Dominato, qui fait partie de l'équipe du maire, explique que les factures de la Ville ont bondi avec l'inflation et les infrastructures vieillissantes, sans parler de l'itinérance et de la lutte contre les changements climatiques, notamment.

« Il faut que les municipalités parlent avec les élus au provincial et au fédéral du financement des villes pour l'avenir. » — Une citation de Lisa Dominato, directrice du Groupe de travail sur les finances du Grand Vancouver

Elle aimerait elle aussi un partage avec les villes des revenus de la taxe de vente.

Dans une déclaration, le ministère des Finances de la Colombie-Britannique répond qu'il n'existe pas de précédent à ce sujet dans la province. Toutefois, la Colombie-Britannique dit « collaborer » avec les municipalités pour « évaluer des façons de renforcer la résilience financière des gouvernements locaux ».

Nouveau pacte fiscal au Québec

Au Québec, les villes y compris Montréal demandent elles aussi plus d'argent des autres ordres de gouvernement, que ce soit pour l'hébergement des sans-abri l'hiver, le logement abordable ou le transport en commun.

Le gouvernement de François Legault a répondu à une partie de ces attentes dans son dernier budget, mais les villes veulent plus.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain aborde la question dans ses recommandations pour le budget de l'an prochain. Selon l'organisation, Montréal doit « concentrer » ses dépenses dans ses « champs de compétence et, le cas échéant, obtenir une pleine compensation pour les services rendus dans des fonctions qui relèvent des gouvernements du Québec et du Canada ».

Le pacte fiscal actuel entre Québec et les villes viendra à échéance en 2024.

« Il reste encore de nombreuses discussions à avoir avant d'entreprendre les négociations sur le partenariat fiscal et financier entre le Québec et les municipalités. » — Une citation de Ministère des Affaires municipales du Québec (déclaration)

Pour le moment, aucun échéancier n'a été fixé pour le déroulement de ces discussions, indique le Ministère.

Augmenter l'impôt foncier de 24 %?

Dans son budget 2023, Toronto réclame 933 millions des gouvernements fédéral et provincial pour des dépenses liées à la pandémie (366 M$ pour le transport en commun, 317 M$ pour les refuges pour sans-abri et 87 M$ pour la santé publique, notamment), en plus de 145 millions pour l'accueil des réfugiés et le logement.

La Ville Reine affirme qu'elle devrait hausser l'impôt foncier de 24 % pour combler le trou de 933 millions lié à la pandémie.

La province a accordé à la Ville la somme ponctuelle de 235 millions, mais le budget fédéral ne contenait aucun financement additionnel pour Toronto.

La mairesse adjointe Jennifer McKelvie a prévenu en mars que, sans aide gouvernementale additionnelle, les Torontois pourraient faire face « rapidement » à des compressions, sans donner d'échéancier.

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, renvoie la balle à la province pour la demande de financement supplémentaire de Toronto. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Nick Iwanyshyn

La réponse d'Ottawa

Le bureau de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, nous renvoie à ses commentaires du 24 avril, alors qu'elle soulignait l'aide d'Ottawa pour les villes au début de la pandémie et les milliards investis par le fédéral dans l'expansion du réseau de transport en commun dans la région de Toronto.

La vice-première ministre incite la Ville Reine à négocier avec le gouvernement Ford pour toute aide supplémentaire.

« Toronto et les municipalités sont des entités qui sont sous la responsabilité directe des gouvernements provinciaux. » — Une citation de Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada (déclaration)

Je suis heureuse de constater que la situation financière de la province de l'Ontario est en surplus , a-t-elle ajouté.

Sentiment de déjà-vu Il y a plus de 15 ans, l'ancien maire de Toronto David Miller avait lancé une campagne avec d'autres élus municipaux pour que les villes obtiennent une portion des recettes de la taxe de vente, une demande qui avait été rejetée par la province et le fédéral. La situation financière de la Ville Reine est « encore pire » aujourd'hui, selon Giles Gherson de la Chambre de commerce du Grand Toronto.

D'autres sources de revenus?

Toronto et d'autres villes canadiennes ont élargi leurs sources de revenus au cours des dernières décennies, pour ne pas dépendre uniquement de l'impôt foncier.

La Ville Reine prévoit tirer près de 6 % de ses revenus cette année des droits de mutation immobilière, la taxe de bienvenue sur les propriétés (plus de 947 millions), par exemple.

Les tarifs de stationnement représentent 4 % des revenus à Vancouver, alors que Montréal a étendu cette année sa taxe sur les terrains de stationnement à l'extérieur du centre-ville, ce qui devrait lui procurer 5 millions de plus en revenus.

Montréal impose aussi une taxe sur l'immatriculation des véhicules, une surcharge que devront également payer les automobilistes de la banlieue à partir de 2024. À Toronto, l'ex-maire Rob Ford a éliminé une taxe similaire en 2010.

L'ex-maire de Toronto John Tory a milité pour le péage sur les autoroutes DVP et Gardiner, mais le gouvernement libéral de Kathleen Wynne a enterré l'idée en 2017, affirmant que ça coûterait trop cher aux automobilistes.

Six ans plus tard, M. Gherson souligne que la vie est « très chère » à Toronto. Pour lui, la Ville doit garder ça en tête, alors qu'elle examine différentes sources de revenus additionnelles.

La professeure Slack ajoute qu'une surcharge sur le stationnement, par exemple, « ne donnerait pas beaucoup de revenus », compte tenu de l'ampleur des besoins. Pour elle, il faut un examen de « qui fait quoi » parmi les trois ordres de gouvernement, pour obtenir une solution durable.