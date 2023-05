L’ouverture de la nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup est reportée

Au plus tôt, les jeunes du secteur Parc Cartier pourraient faire leur entrée dans ce nouvel édifice en janvier 2025.

Selon le Centre de services scolaire (CSS) Kamouraska–Rivière-du-Loup, différents délais dans les appels d'offres et les travaux forcent l'organisation à repousser l'ouverture de cette nouvelle école de quelques mois. Si tout va bien, la construction devrait être terminée en octobre ou en novembre. Les travaux sont en cours depuis février 2023.

Devant cette situation, le CSS envisage deux options. La première est de commencer l'année scolaire 2024 en dispersant les groupes d'élèves dans d'autres écoles de Rivière-du-Loup et de les déménager dans le nouvel établissement en janvier 2025. La deuxième option est de reporter le début des activités dans la nouvelle école en septembre 2025.

« Les deux options sont envisageables, mais le transfert des élèves au beau milieu de l'année scolaire est plus complexe à organiser. » — Une citation de Antoine Déry, directeur général du CSS Kamouraska–Rivière-du-Loup

D'ici là, le centre de services scolaire doit revoir la division des territoires scolaires pour déterminer d'où proviendront les jeunes qui iront dans cette nouvelle école qui comprendra 18 classes pour les élèves du primaire et 6 classes de préscolaire.

Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup Photo : Commission scolaire de Kamouraska--Rivière-du-Loup

Lors d'une séance d'information lundi soir, une proposition de changement dans les territoires scolaires a été présentée afin de désengorger les écoles primaires qui sont les plus populeuses. À titre d'exemple, la capacité d'accueil pour les écoles Roy et Joly a atteint 133 % cette année. Et la situation n'est pas différente dans les écoles La Croisée 1 et 2 et à l'école Saint-Francois-Xavier.

La nouvelle école qui sera construite à Rivière-du-Loup comprendra des zones de verdure et des aires communes. (Archives) Photo : Gracieuseté : Centre de services scolaire de Kamouraska- Rivière-du-Loup | Onico | ABCP

Les personnes qui souhaitent donner leur avis sur cette proposition ont jusqu'au 30 juin pour le faire. Une lettre sera d'ailleurs envoyée à tous les parents des élèves des écoles primaires au cours des prochains jours. La décision finale sera prise le 12 septembre.

L'objectif de ce redécoupage territorial est d'éviter que les écoles soient surpeuplées et de limiter le temps passé par les élèves dans les transports scolaires.