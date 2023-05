Un expert critique les projets pour le boulevard Kenaston et le chemin Chief Peguis

La ville surestime les avantages et sous-estime les coûts , croit l'ingénieur technologue spécialisé en développement durable Ken Klassen.

En mars dernier, il a fait une présentation au comité exécutif de Winnipeg. En se basant sur des rapports produits par la Ville, l'expert a alors recommandé aux élus de ne pas aller de l'avant avec les plans d'élargissement du boulevard Kenaston et du prolongement du chemin Chief Peguis.

D'après ses propres analyses, la Ville estime que ces deux projets coûteront chacun environ 500 millions de dollars, soit 1 milliard de dollars au total.

« Il faudrait augmenter l’impôt foncier de 14 % chaque année, pendant les 30 prochaines années pour payer cette facture. » — Une citation de Ken Klassen

Le budget 2023 comprend 2,8 millions de dollars pour la planification préliminaire, y compris la réalisation d'études de cas pour les projets du boulevard Kenaston et celui du chemin Chief Peguis. Une étude que la Ville a déjà réalisée il y a 10 ans, d'après Ken Klassen.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, rappelle qu’à cette section, le boulevard Kenaston dispose de six voies allant vers le nord et le sud. D'après lui, cette configuration crée des embouteillages et oblige certains conducteurs à emprunter d'autres options de rue, notamment dans à travers le quartier de River Heights.

« Il ne s'agit pas simplement d'élargir une route. L’idée est d’éliminer un bouchon de circulation sur l'une de nos routes commerciales les plus achalandées. » — Une citation de Scott Gillingham, maire de la ville de Winnipeg

Il précise également que la ville procédera à une nouvelle analyse en utilisant des données actualisées avant d’approcher le fédéral et le provincial pour du financement.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, indique que le projet du boulevard Kenaston prévoit ajouter de nouvelles voies et des améliorations aux arrêts de transport en commun. Photo : Radio-Canada

Refusé à deux reprises par le fédéral

Ken Klassen remet également en doute la possibilité que la ville obtienne un soutien financier des deux autres paliers du gouvernement.

Il souligne que le fédéral a rejeté le projet à deux reprises, une première fois en 2015, via le Fonds Chantiers Canada et une seconde fois, en 2018, par l’entremise du Fonds national des corridors commerciaux.

De plus, le spécialiste en développement durable estime que la construction de routes plus larges et plus longues n’est pas la seule solution pour faire face au problème de congestion.

Il estime que la Ville de Winnipeg devrait plutôt se concentrer sur le développement de son réseau rapide de transport en commun. Le plus grand fabricant d'autobus en Amérique du Nord, New Flyer, a d'ailleurs pignon sur rue à Winnipeg.

Alors que la ville s'apprête à commencer l'électrification de son parc d'autobus, Ken Klassen suggère qu’elle profite de son accès facile et à bas prix à l'électricité du Manitoba.

De son côté, Scott Gillingham note que les plans d’élargissement du boulevard Kenaston incluent de nouvelles voies et des améliorations aux arrêts du transport en commun, permettant l'utilisation d'autobus articulés le long du trajet.

Nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan directeur de transport en commun et allons apporter de nouvelles améliorations aux installations piétonnières et cyclables , soutient le maire.

À partir des informations de Cameron MacLean