En Alberta, le nombre de feux a augmenté depuis la remontée des températures

Le temps chaud, sec et venteux a tellement favorisé la formation de nouveaux brasiers qu’il y en a 15 de plus que la semaine dernière, où les conditions météorologiques étaient plus clémentes en raison des températures plus basses et de la pluie.

Le risque d'incendie est extrême dans le nord de l'Alberta et les températures devraient à nouveau augmenter vers la fin de la semaine , a avisé le gouvernement lors de sa mise à jour de la veille.

Il y a maintenant 27 feux non maîtrisés dans la zone forestière de la province.

La fumée se répand

Environnement Canada a renouvelé son bulletin spécial sur la qualité de l’air, car la fumée s’est maintenant emparée du sud et de l’est de la province, ainsi que des Rocheuses, où le risque d’incendie est élevé selon Alberta Wildfire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Prévisions de qualité de l'air du site firesmoke.ca : moyenne quotidienne pour les 16, 17 et 18 mai 2023 Photo : www.firesmoke.ca

Nouveaux ordres d'évacuation

Les ordres d’évacuation se sont aussi multipliés, passant de 15 à 23 en 24 heures. Six-sept alertes d’évacuation sont également en vigueur. Les habitants touchés doivent d’être prêts à quitter leur logement rapidement si le feu qui menace leur communauté se rapproche davantage.

En tout, les feux ont forcé l’évacuation de 19 576 personnes.

Cependant, des habitants de Drayton Valley ont commencé à rentrer chez eux cette semaine, car l’incendie de Buck Creek est maintenant maîtrisé.

La municipalité offre à ceux qui en ont besoin le transport gratuit par autobus. Leurs départs auront lieu à 10 h, mercredi.

Fortis Alberta indique que la réparation des poteaux électriques continue, mais les personnes qui retournent dans leur logement auront de l'électricité. Photo : Facebook / Municipalité de Drayton Valley

Plus de 7000 habitants de la municipalité et sa région étaient sous un ordre d’évacuation depuis le 4 mai.

L''ordre d'évacuation de la municipalité de Drayton Valley et de certaines parties du comté de Brazeau a été partiellement levé le 16 mai à 14 h et la réintégration échelonnée de la communauté peut maintenant se faire en toute sécurité , indique le comté de Brazeau, qui ajoute que les pompiers n’ont pas quitté la zone du feu.

Le combattants du feu continueront à surveiller le brasier pour éteindre tous points chauds éventuels.

De plus, le nombre de pompiers continue également d'augmenter. La province a reçu une nouvelle équipe de l’Ontario hier et en recevra une nouvelle du Nouveau-Brunswick aujourd’hui.

Plus de 2500 pompiers sont déployés dans le centre et le nord de la province pour combattre les feux.