C'est un rapport qui est éclairant pour beaucoup de gens. Ça explique bien les limites avec lesquelles on doit composer pour, d'un côté, protéger les victimes, et protéger les présumés agresseurs , dit-il.

Il assure que des actions sont déjà posées par les écoles. Il précise aussi que des ententes avec les services de santé et les corps policiers sont établies.

Quand il y a des éléments qui peuvent faire craindre pour la santé et la sécurité des élèves, on en est informé à tous les coups. Dans ce cas, on prend les mesures en ce sens-là , assure Sylvain Racette.

Ce dernier est par ailleurs d'accord pour que des mesures soient mises en place afin d'améliorer la prévention dans les établissements scolaires, comme le suggère le rapport.

On a avantage à clarifier la loi. Les actes violents sont tout mêlés dans un paragraphe, alors que les actes à caractère sexuel méritent un traitement qui doit être plus précis. [...] On accueille ça, c'est dans l'air du temps. De toute façon, c'est là où on s'en allait.

Le rapport du Protecteur du citoyen sera disponible sur le site web du CSSRS .