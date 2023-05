La faible demande de bureaux entraîne une baisse des permis de construire à Ottawa

Nous assistons à une pause, sans aucun doute. Il y a une diminution de la demande d’espaces de bureaux , a constaté le directeur général d’Avison Young Ottawa, Michael Church.

Statistique Canada a indiqué, cette semaine, que des permis de construire d’une valeur de 302 millions de dollars ont été délivrés du côté ontarien de la région de la capitale nationale, en mars.

Il s'agit d'une baisse de 13,8 % par rapport à la même période l'an dernier. Dans l’ensemble de l’Ontario, les permis de construire délivrés ont augmenté de 3 %.

L'Ontario et Ottawa ont tous deux enregistré une baisse des permis de construire résidentiels. Pendant que la valeur des permis de construire non résidentiels a augmenté de 55 % par rapport à l'année précédente dans l'ensemble de la province en mars, elle a chuté d'environ 11 % à Ottawa.

Et cette baisse ne relève pas du hasard. Pour la période de 12 mois se terminant en mars, les permis de construction non résidentielle, qui comprennent les permis de construction commerciale et industrielle, ont diminué d'environ 17 % à Ottawa par rapport à l'année précédente.

Selon M. Church, le secteur privé et le secteur public essaient, tant bien que mal, de prédire à quoi ressemblera le retour au bureau après la pandémie de COVID-19. Mais à Ottawa, il y a un éléphant dans la pièce : le gouvernement fédéral. Les projets relatifs à ses importants effectifs ont un poids considérable sur le marché et constituent un précédent pour d'autres entreprises de la ville.

La situation est exacerbée à Ottawa, et elle est très visible dans cette ville parce que le gouvernement fédéral est un acteur important sur notre marché. C’est un défi pour nous , a poursuivi Michael Church.

Peu de nouveaux développements

Le Conseil du Trésor a annoncé, le 15 décembre 2022, que les fonctionnaires fédéraux vont devoir travailler en présentiel au moins deux ou trois jours par semaine, dès la mi-janvier. Mais le récent accord conclu avec le plus grand syndicat des fonctionnaires fédéraux, l’Alliance canadienne de la Fonction publique (AFPC), pourrait offrir une meilleure flexibilité à de nombreux employés.

M. Church a mis de l’avant l'augmentation des taux d'inoccupation dans le secteur de l'immobilier commercial à Ottawa. Avec autant d'espace sous-utilisé, il n'y a pas beaucoup de pression pour de nouveaux développements.

Selon un rapport publié en janvier par une société d'immobilier commercial, Colliers, le taux de disponibilité des bureaux à Ottawa a atteint 13,1 % au dernier trimestre de 2022. Trois ans plus tôt, le taux était de 8,7 % à la même période de l’année.

M. Church a noté que les immeubles de bureaux existants sont retirés du marché à mesure qu'ils sont réaménagés pour devenir, par exemple, des logements. Avec le temps, il s'attend à ce que le marché rebondisse.

On a pu voir beaucoup d'affiches «à louer» devant les bureaux au centre-ville d'Ottawa depuis le début de la pandémie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

Les petites entreprises continuent à se battre

Le fait que les fonctionnaires fédéraux passent plus de temps à travailler à domicile a également eu des répercussions sur les petites entreprises situées dans les centres-villes.

Pendant la récente grève des fonctionnaires, certaines entreprises en difficulté ont mentionné que les grévistes ont redonné vie à leurs affaires.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Corinne Pohlmann, a fait remarquer que les détaillants de certains autres centres-villes canadiens peuvent compter sur un éventail de grands employeurs ayant des retours au travail différents. À Ottawa, ils dépendent d’un seul employeur.

Elle a fait remarquer que la circulation piétonnière dans le centre-ville d'Ottawa commence à peine à reprendre, et les fonctionnaires ont aussi contribué à remplir les espaces de stationnement longtemps inoccupés pendant la pandémie.

Il y a un peu d'espoir maintenant [...], mais encore une fois, ce n'est pas un retour à temps plein. Nous devrons attendre et voir si c'est suffisant.