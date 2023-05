La troupe Conversion grande championne de Canada’s got talent

Les danseurs québécois ont triomphé à la compétition Canada’s Got Talent. La finale s’est jouée entre la troupe de Lévis, The Cast, et celle de Trois-Rivières, Conversion. C’est finalement la troupe du studio District 5 qui a conquis le cœur des téléspectateurs, puisque le choix du vainqueur était soumis au vote populaire.