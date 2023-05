Violence sexuelle : une école du CSSRS a réagi de manière appropriée, conclut un rapport

Un rapport rendu public au Conseil d'administration du CSSRS relate qu’une plaignante d’une école qui n’est pas identifiée a dénoncé ce qu’elle considérait être de l'inaction face à des allégations de violences sexuelles.

La plaignante aurait reçu les confidences de victimes pour des événements s’étant déroulés entre le premier janvier 2018 et ce jour, précise notamment le document. Elle ne comprend pas pourquoi les autorités de l’école concernée n’ont pas, selon elle, pris les mesures appropriées pour protéger les élèves impliquées.

Elle a également dénoncé des lacunes en matière de prévention .

Après avoir discuté, entre autres, avec la plaignante, un de ses parents, plusieurs membres du personnel et de la direction de l’école concernée et des membres du Service de police de Sherbrooke, le Protecteur de l’élève estime toutefois que la direction a réagi de manière adéquate dans ce dossier.

« Sur la base des faits portés à notre connaissance, rien ne nous permet de conclure qu’il y a eu, entre janvier 2018 et ce jour, de l’inaction ou des omissions de la part du personnel ou de la direction de l’école secondaire concernée ici à l’égard de leurs responsabilités en matière de lutte contre la violence sexuelle. » — Une citation de Le protecteur de l’élève, dans un rapport

Au contraire, lors de signalements ou plaintes en lien avec de la violence sexuelle ou de l’inconduite sexuelle, nous sommes d’avis que les mesures et sanctions prises étaient conformes au plan de lutte, appropriées et suffisantes, compte tenu des faits connus par les autorités concernées au moment du signalement ou de la plainte ainsi que de l’information transmise par les policiers , ajoute-t-il.

Le rapport mentionne par ailleurs qu’aucune personne qui aurait vécu des violences sexuelles n’a contacté le Protecteur de l’élève, malgré plusieurs invitations. Ce dernier indique cependant avoir pu, lors de son enquête, identifier des situations qui correspondent à la plupart des confidences recueillies par la plaignante et corroborent donc en grande partie les ouï-dire concernant ces situations en particulier.

14 signalements ou plaintes depuis 2018

Selon le rapport, 14 signalements ou plaintes concernant de la violence sexuelle ou de l’inconduite sexuelle ont été portés à la connaissance du personnel et/ou de la direction de l’école concernée entre janvier 2018 et ce jour. Ce nombre n’est pas plus élevé que dans d’autres écoles secondaires du CSSRS , indique le Protecteur de l’élève.

« La réalité vécue au CSSRS ne nous apparaît pas différente de ce qui se vit ailleurs. » — Une citation de Le protecteur de l’élève, dans un rapport

Le rapport relève par ailleurs que le champ d’intervention des écoles est limité, puisque les policiers ne doivent pas automatiquement les informer lorsqu’ils mènent une enquête qui implique un élève. Les directions d’établissements ont l’obligation d’adopter une approche neutre, impartiale, respectueuse des droits de tous. [...] De plus, les mesures qui peuvent être mises en place pour protéger une victime, qu’elle soit présumée ou non, doivent tenir compte des droits de l’élève soupçonné ou inculpé. C’est pourquoi des faits probants et crédibles sont nécessaires avant de procéder à la gymnastique organisationnelle que peut représenter la planification de la logistique visant à protéger les protagonistes.

Un Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à améliorer

Le Protecteur de l’élève estime que le plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école concernée satisfait aux exigences de la loi , mais juge qu’il devra être modifié pour répondre à d’importantes préoccupations relativement au contenu de ce plan de lutte en matière de violence sexuelle.

Aucune référence n’y est faite de manière explicite à cette forme de violence qui y est traitée comme toutes les autres. Notre enquête nous a toutefois permis de constater que cette situation n’est pas propre à l’école en cause ici. La plupart des plans de lutte des écoles secondaires sont rédigés de la sorte , constate-t-il.

La Loi sur l'instruction publique sera officiellement modifiée le 28 août prochain, ce qui obligera les écoles à ajouter « une nouvelle section portant spécifiquement sur la lutte contre la violence à caractère sexuel », souligne le Protecteur de l’élève.

Ce dernier propose aussi, entre autres, que le CSSRS suggère des formations obligatoires à son personnel quant à la gestion des plaintes, et qu’il identifie une personne-ressource pour aider les écoles avec ce genre de dossiers.

Rappelons que dans les dernières semaines, des élèves de l’École secondaire du Phare ont notamment dénoncé le traitement des présumées victimes d’agression sexuelle dans leur école.