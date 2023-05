À Calgary, le succès grandissant d’une application qui signale des déchets

Une initiative citoyenne à Calgary est à l'origine de la création d'une application qui permet de créer une carte thermique et d'identifier les endroits qui concentrent le plus de déchets non ramassés dans la métropole et même ailleurs dans le monde.

Les données recueillies par l'application Keep the Earth Fresh permettent à des volontaires de déterminer les zones auxquelles ils doivent s'attaquer lors de leurs journées de nettoyage.

Il est difficile de cibler les endroits où il y a le plus de déchets. C'est une chose que j'ai constatée en développant ces itinéraires et en demandant aux bénévoles de se rendre sur différents sites , explique Angelina Hajji, fondatrice de l'initiative.

Ces données sont particulièrement importantes aujourd'hui, dit-elle, car le groupe a constaté une augmentation des déchets dans les rues de Calgary ces derniers temps. Lors d'un récent nettoyage au parc Prince's Island, les bénévoles ont ramassé 108 kg de déchets.

C'est peut-être parce que Calgary est de plus en plus peuplée. Il se peut aussi que la Ville n'a pas d'autant de ressources pour cibler ces zones ou qu'elle ne comprenne pas où se trouvent les déchets. Je pense que c'est une autre raison pour laquelle l'application sera très utile.

Angelina Hajji a travaillé sur l'application Keep the Earth Fresh avec d'autres bénévoles, Ronny Maichle et Ali Mohsen.

Une application utilisée même à l’étranger

L'application n'est pas seulement pertinente à Calgary, dit Angelina Hajji. Jusqu'à présent, elle a été téléchargée au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et dans les Émirats arabes unis.

Selon Angelina Hajji, le groupe souhaite collaborer avec des organisations similaires et des instances dirigeantes du monde entier afin de trouver des moyens de lutter ensemble contre les déchets sauvages.

La phase 2 de l'application, qui devrait être lancée dans les six prochains mois.

Elle comprendra une fonction permettant de rejoindre ou de lancer des opérations de nettoyage sur l'application. Les citoyens pourront se connecter les uns aux autres, partout dans le monde, et se rassembler afin d'effectuer davantage de nettoyages de déchets et de ne pas se sentir seuls lorsqu'ils le font , souligne-t-elle.

L'application Keep the Earth Fresh a été téléchargée au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et dans les Émirats arabes unis. Photo : Fournie par Keep the Earth Fresh

Dan Shugar, professeur agrégé et directeur du programme de sciences de l'environnement à l'Université de Calgary, se réjouit de cette nouvelle. Il explique qu'il travaille souvent avec des étudiants qui s'inquiètent de l'état de la planète, mais qui ne savent pas comment faire bouger les choses.

« C'était génial de voir ce groupe de jeunes Calgariens prendre le taureau par les cornes et trouver un moyen de faire la différence dans notre communauté. » — Une citation de Dan Shugar, directeur du programme de sciences de l'environnement, Université de Calgary

Optimiser le potentiel de l'outil

Dan Shugar estime que le potentiel de l'application est encore plus grand.

Il souhaiterait notamment que lorsqu'un plus grand nombre de personnes entreront des données et que des modèles de déchets se dessineront, que ces informations soient utilisées pour cibler des initiatives à plus grande échelle visant à prévenir l'accumulation de déchets.

Par ailleurs, à Calgary, les citoyens sont encouragés à contacter le 311 pour signaler ou déposer une plainte concernant les zones de déchets sauvages. Angelina Hajji tente de changer cela.

« J'aimerais travailler avec la Ville pour mettre en place un moyen permettant aux habitants de signaler les déchets et de rationaliser le processus. » — Une citation de Angelina Hajji, à l'origine de l'initiative Keep the Earth Fresh

Le conseiller Evan Spencer, qui représente le quartier 12, affirme que même si la Ville a la responsabilité de la plupart des espaces publics, les gens doivent travailler ensemble pour résoudre ces problèmes.

Avec les informations de Karina Zapata