Claudia Iacono, la conjointe d’un présumé mafieux, abattue par balle

Nos sources policières sont unanimes sur cet homicide par arme à feu, rarement les femmes des mafieux sont ciblées dans les attentats.

Le sergent à la retraite de la section du renseignement criminel du SPVM , André Gélinas, est d’accord avec ses anciens collègues.

Chose certaine, on vient de franchir une ligne en tuant la conjointe. Maintenant, cette limite sera franchissable par les organisations criminelles. Ça vient de lancer le message que plus personne n’est intouchable. Pas même les femmes de mafieux , affirme sans détour André Gélinas.

Claudia Iacono était la femme de Anthony Gallo, le fils du défunt mafieux italien, Moreno Gallo, tué au Mexique il y a une dizaine d’années, en 2013.

Selon nos informations, elle n’aurait eu aucun lien avec une quelconque activité criminelle.

Son salon de beauté attaqué

Nos sources affirment que les policiers du SPVM avaient rencontré Claudia Iacono au tournant de 2015 parce que son salon de beauté avait été la cible d'une attaque par cocktail Molotov.

L’hypothèse de l’époque était que le geste était un message adressé à son mari Anthony et son beau-frère Moreno Jr. qui trempaient dans le milieu criminel.

Claudia Iacono Photo : Source : capture d’écran Facebook

Toujours selon nos sources policières, il n’y aurait pas d’erreur sur la personne. La femme d’affaires était bel et bien ciblée. Les policiers sont unanimes sur ce point.

Les femmes des mafieux sont toutes conscientes de la double vie de leur mari. Non seulement elles connaissent le risque qui pèse sur elles-mêmes, mais elles profitent également du fruit de la criminalité dans le train de vie de luxe , ajoute André Gélinas.

Selon le SPVM , la victime n’a eu aucune chance. Les coups de feu l’ont atteint mortellement. Après son forfait, le tireur a pris la fuite à pieds.

Lorsque la victime a été atteinte, son véhicule était en mouvement et est entré en collision contre un édifice, a déclaré en soirée Sabrina Gauthier, porte-parole au SPVM .

Toutes les hypothèses sont sur la table pour expliquer le mobile du meurtre. Certains policiers ont avancé celle d’un regain de violence entre les mafieux calabrais et siciliens.

Chose certaine, les policiers tant du côté du SPVM que de la SQ s’attendent à une série de répliques sanglantes.

La règle de ne pas s’en prendre à la famille d’un mafieux a été piétinée.

La nouvelle génération n’en a rien à faire des règles old school de ceux qui ont dirigé la mafia il y a plus d’une décennie , a conclu une source policière, non autorisée à commenter l’enquête criminelle en cours.