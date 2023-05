Les résultats à l’examen de l’Ordre des infirmières préoccupent dans la région

Le taux de réussite pour l’ensemble des candidats et candidates à la profession d’infirmière (CEPI) est de 53,3 % à l’examen du mois de mars. Il s’agissait pour plusieurs d’une reprise de l’examen de septembre dernier, qui n’avait obtenu qu'un taux de réussite que de 51,4 %.

On n’a pas les données pour l’Abitibi-Témiscamingue, mais on sait à première vue que le taux de réussite ne semble pas très élevé. Il est probablement similaire au taux provincial pour avoir parlé avec quelques candidates qui ont malheureusement reçu la mauvaise nouvelle qu’elles avaient échoué , mentionne Jean-Sébastien Blais, président du Syndicat interprofessionnel en soin de santé de l’Abitibi-Témiscamingue affilié à la FIQ (FIQ-SISSAT).

La situation préoccupe grandement le syndicat, qui représente notamment les infirmières et infirmiers dans le réseau de la santé.

Est-ce qu’on est surpris? Non, puisque c’était essentiellement le même examen que la dernière fois, qui avait été fortement critiqué. Est-ce qu’on est déçus? Oui, parce que la crainte qu’on a, c’est que les gens finissent par quitter le réseau à force de subir des échecs comme ça, d’autant plus que le rapport du commissaire sorti la semaine dernière a été clair. On croit que des changements doivent être faits , soutient M. Blais.

Des mesures pourtant en place

Jean-Sébastien Blais est d’autant plus désolé des résultats que plusieurs mesures avaient été prises dans la région pour les améliorer, après les échecs de septembre dernier.

Des rappels avaient été faits. Il y a eu des rencontres individualisées si le besoin était présent. Des congés supplémentaires avaient été accordés pour les gens qui en avaient besoin. On avait travaillé fort à ce niveau-là avec le CISSS-AT (Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue). Donc, c’est sûr et certain que si on met beaucoup d’efforts, mais que l’Ordre, de son côté, ne se regarde pas dans le miroir, ça devient un peu déplorable comme situation , dénonce-t-il.

Quant à la volonté de l’OIIQ d’adopter à compter de 2024 l'examen du comité national pour l'accès à la profession infirmière utilisé aux États-Unis et ailleurs au Canada, elle laisse Jean-Sébastien Blais plutôt perplexe.

Est-ce que ça va représenter la réalité clinique québécoise? Est-ce qu’on ne pourrait pas s’asseoir, une fois pour toutes, avec les cégeps, les universités et les ordres professionnels pour travailler ensemble, pour paramétrer justement le nouvel examen? , demande-t-il.

Pour sa part, le CISSS-AT préfère attendre de connaître les résultats pour la région avant de commenter.

Un été chaud

Jean-Sébastien Blais s’attend aussi à un été chaud avec les remplacements durant les congés annuels, et ce, en dépit de l’arrivée d’une trentaine de candidats à la profession d'infirmière et tout autant de candidats à la profession d’infirmière-auxiliaire. Il souligne que seulement en avril, 18 infirmières sont parties pour la retraite dans la région.

Rappelons que les candidates et candidats à la profession d’infirmière qui ont échoué l’examen de l’OIIQ peuvent tout de même pratiquer dans le réseau, mais doivent le faire sous la supervision d’une infirmière ou d’un infirmier ayant réussi l’examen.