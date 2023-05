Une première programmation estivale pour Le Diamant

À la fin juin, la drag queen Barbada sera l'invitée spéciale de Dirty Laundry, présenté par Briefs Factory. Il s'agit d'un collectif australien qui produit des performances physiques évocatrices et impertinentes, inspiré par le cirque, la drag, la danse, le burlesque, la musique, la comédie et le monde en constante évolution qui les entoure , décrit Le Diamant dans son communiqué.

Le Théâtre Rude d'Ingénierie présentera Dreamland/Territoire de rêve dans le studio Lepage-Beaulieu. Photo : Théâtre Rude d'ingénierie

Du 30 juin au 6 août, le Théâtre Rude d'Ingénierie utilisera le studio Lepage-Beaulieu pour présenter Dreamland/Territoire de rêve. L'œuvre est une installation au travers de laquelle les visiteurs circulent pour observer une sorte d'île fantastique rappelant celle de Coney Island, cet ancien parc d'attractions new-yorkais.

Le spectacle de cirque « Après la nuit » met en vedette un trio montréalais aux sonorité électro, pop et musique du monde. Photo : Nord Nord Est

Après la nuit, de Nord Nord Est, sous la direction de Benoit Landry, connu notamment pour son Serge Fiori - Seul ensemble du Cirque Eloize, rassemblera douze acrobates et danseurs qui prendront l'espace du théâtre, sur scène et en hauteur.

Depuis l'ouverture du théâtre, l'équipe du Diamant, Robert Lepage en tête, vante les possibilités de la salle Hydro-Québec et sa versatilité. La soirée dansante Swing swing swing, le 9 septembre, sera une occasion de le découvrir puisqu'on nous promet une transformation en salle de bal des années 1930 .

Trois œuvres de Lepage en 2023-2024

Julie Le Breton est en vedette dans cette pièce de Stéphanie Jasmin. Photo : Stéphanie Jasmin

Le rideau de la saison automnale s'ouvrira avec Les dix commandements de Dorothy Dix, une pièce solo jouée par Julie Le Breton. Elle y incarne les nombreuses voix d’une même femme, dont la vie adulte a été gouvernée en bonne partie par la recette du bonheur élaborée par une chroniqueuse vedette américaine. Le solo sera présenté en combo avec Les aveugles, une pièce en un acte, écrite en 1890, par Maurice Maeterlinck que le public pourra voir dans le studio Lepage-Beaulieu.

La pièce Projet Riopelle met en vedette Luc Richer. Photo : DANNY TAILLON

Jean-Paul Riopelle sera à l'honneur du 19 octobre au 19 novembre avec Le Projet Riopelle, cette commande faite à Robert Lepage pour souligner le centenaire de naissance du peintre. Il faut faire vite pour les billets, nous dit-on au Diamant, plus de 65 % d'entre eux ont déjà trouvé preneur et 9 représentations affichent complet.

Une scène de la pièce Les aiguilles et l'opium au théâtre Barbican de Londres. Photo : ©Tristram Kenton

En avril, Les aiguilles et l'opium, créée par Ex Machina au Trident en 2013 et jouée un peu partout dans le monde depuis, notamment par Marc Labrèche, sera menée cette fois par Olivier Normand. Cette pièce faisait partie d'une des programmations passées du Diamant, mais avait dû être reportée pendant le contexte pandémique. Ce sera donc le moment de se reprendre pour cette méditation sur l'art, l'amour et la dépendance .

Les dates de Arène (Titre de travail), une collaboration entre Ex Machina, Robert Lepage et FLIP Fabrique, reste encore à déterminer.

La vie de Mohammed Ali est racontée par l'auteur congolais Dieudonné Niangouna. Photo : Le Diamant

Le Théâtre de La Sentinelle donnera dans le théâtre politique, avec M'appelle Mohamed Ali, forme d'hommage au boxeur et d'étude de la condition de l'acteur noir. Neuf acteurs et actrices afrodescendants de Montréal présenteront la vie de Mohamed Ali, sur le ring comme dans son combat sur la ségrégation raciale.

Marc Hervieux et Sophie Faucher seront en vedette dans le spectacle sur la vie de Maria Callas. Photo : Le Diamant

La prochaine saison sera aussi l'occasion de revoir Sophie Faucher sur la scène du Diamant, après son passage remarqué dans Quills en janvier. Elle sera aux côtés de Marc Hervieux pour présenter Une voix pour être aimée : Maria Callas.

Kidd Pivot, de Vancouver, ainsi que Machine de cirque, feront un arrêt au Diamant en décembre.

Les Galas de lutte, toujours fort courus, seront aussi de retour. Quatre seront présentés au courant de la saison 2023-2024.