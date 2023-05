La sécurité des piétons remise en question à Notre-Dame-du-Nord

La sécurité routière et des piétons sur la rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord, où se trouvent une école primaire et une résidence pour aînés, inquiète des citoyens.

La municipalité tente d'implanter des mesures de protection supplémentaires pour les piétons sur cette route nationale reliant le Québec et l'Ontario.

Ça passe très très vite. [Les automobilistes] ne respectent même pas la limite de 50 kilomètres/heure , remarque Julie Duguay, enseignante à l'école de la Grande-Ourse depuis plus de 20 ans.

Mme Duguay constate au quotidien le défi pour les élèves de traverser de façon sécuritaire, malgré un changement de position de la traverse piétonnière l’an passé. Quand le brigadier scolaire est en place, il y en a qui n'arrêtent même pas. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est vraiment préoccupant pour nos élèves , affirme-t-elle.

Une traverse pour piétons sur laquelle la peinture commence à s'effacer. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Même son de cloche du côté de Clément Gélinas, président de la résidence pour aînés Pavillon Tête-du-Lac.

Tous ceux qui sont en déambulateur, ça prend du temps à traverser le chemin. S’il arrive un transport lourd, on espère qu’il va modérer. Jusqu’à date il n’y a pas eu de cas, mais les résidents font plus attention et ils sont peut-être plus restreints pour aller à l’épicerie , constate-t-il.

Un enjeu qui perdure

La municipalité a demandé auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) de réduire la vitesse à 30 km/h. Ça fait trois ans qu’on fait des demandes , signale le maire de Notre-Dame-du-Nord, Nico Gervais.

Les véhicules lourds transitent par la même rue où se trouvent également l’épicerie et les services de proximité.

Notre-Dame-du-Nord souhaitait aussi ajouter des feux rectangulaires à clignotements rapides et une balise au milieu de la traverse piétonnière. La direction a appris en février dernier que ses demandes ne répondaient pas aux critères établis par le ministère.

Un radar est installé sur la rue Desjardins, en zone scolaire, pour inciter les automobilistes à ralentir. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Sur la rue Desjardins, parallèle à la rue Ontario, la municipalité a pu installer un radar pédagogique et diminuer la vitesse à 30 km/h pour son école secondaire, puisque la rue est de compétence municipale. Le directeur général de la municipalité, Kamel Boubaker, estime qu’il s’est créé une forme d’injustice pour l’école primaire, qui se trouve sur une route provinciale.

L’objectif, c’est la sécurité des enfants, qu’ils soient sur un chemin municipal ou provincial. On attend quoi? Je suis désolé de dire ça, mais je ne vais pas attendre un accident grave pour que le monde dise qu'on devrait changer nos normes , exprime-t-il.

Le MTQ propose des alternatives

Selon les analyses du ministère des Transports du Québec, une diminution de la vitesse risquerait de s'avérer plus dangereuse.

Les piétons pourraient se montrer beaucoup plus téméraires dans une zone où on abaisserait la limite à 30. Et ce n'est pas garanti également que les conducteurs respecteraient davantage la limite de vitesse permise , explique la conseillère aux communications du MTQ pour l’Abitibi-Témiscamingue, Nicole Gaulin.

La rue passant devant l'école secondaire Rivière-des-Quinze. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Pour autoriser l’installation de feux rectangulaires à clignotements rapides dans une zone de 50 km/h avec une problématique de sécurité, le débit journalier moyen annuel doit être entre 5000 et 10 000 véhicules , précise Mme Gaulin.

Or, le secteur voit passer actuellement une moyenne de 2280 véhicules. La demande pour un radar affichant la vitesse des usagers de la route a toutefois été autorisée par le MTQ.

Clément Gélinas, président de la résidence pour aînés Pavillon Tête-du-Lac, Julie Duguay, enseignante à l'école de la Grande-Ourse, Kamel Boubaker, directeur général de la Municipalité, et Nico Gervais, maire de Notre-Dame-du-Nord. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le ministère suggère notamment à la municipalité de modifier ses stationnements à angle de 45 degrés pour les rendre parallèles. On a constaté que les véhicules stationnés de cette façon limitent la visibilité tant pour les piétons que pour les véhicules qui circulent , indique Nicole Gaulin.

Le MTQ propose également de mettre en place des saillies de trottoir pour réduire l’espace de circulation et améliorer la visibilité des piétons par les conducteurs.