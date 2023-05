Que Manon Massé ait choisi de ne pas solliciter de nouveau mandat à titre de porte-parole féminine de Québec solidaire (QS) n’a pas surpris grand monde sur la colline Parlementaire. Depuis déjà plusieurs mois, on la sentait moins visible, plus effacée.

Elle demeure néanmoins celle qui a permis à son parti d’obtenir les meilleurs résultats de son histoire, en nombre de votes récoltés et en pourcentage d’appuis.

Il est toujours hasardeux d’imputer le succès ou l’échec d’une campagne électorale à un facteur précis. Jusqu’à quel point Manon Massé a-t-elle été la cause de la percée de Québec solidaire à l’extérieur de Montréal en 2018? Aurait-elle fait mieux que Gabriel Nadeau-Dubois en 2022? On peut spéculer, mais on ne le saura jamais vraiment.

Chose certaine, on ne sent pas de grand élan en faveur de Québec solidaire depuis les dernières élections. En dépit d’une victoire historique lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne le 13 mars dernier, les plus récents sondages placent la formation politique en troisième position à l’échelle du Québec.

Le départ de Manon Massé offre toutefois l’occasion à Québec solidaire de mieux se définir. Par le passé, les élections aux postes de porte-parole, masculin comme féminin, n’ont jamais donné lieu à de véritables courses. Que Françoise David devienne la première porte-parole féminine du parti allait de soi, tout comme il allait de soi que Manon Massé lui succède par la suite.

Plusieurs candidates potentielles

Les choses semblent cependant sur le point de changer. C’est qu’aucune candidature ne s’impose a priori cette fois-ci. Le caucus de QS compte actuellement trois femmes, en excluant Manon Massé, et toutes trois peuvent légitimement aspirer à la fonction. Ruba Ghazal et Christine Labrie en sont déjà à leur deuxième mandat de députée, et chacune s’est illustrée à sa manière ces dernières années.

La députée de Mercier, Ruba Ghazal Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La troisième, Alejandra Zaga Mendez, ne siège que depuis quelques mois, mais elle a déjà été présidente du parti. C’est sans compter les candidatures potentielles d’anciennes élues ou d’anciennes candidates, comme Émilise Lessard-Therrien, pour n’en nommer qu’une.

Alejandra Zaga Mendez, députée solidaire dans Verdun Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Si personne n’a encore annoncé ses intentions publiquement, on peut déjà dire qu’une véritable course serait salutaire pour la formation politique. La question fondamentale est bien sûr de savoir pourquoi le parti n’a pas été capable d’atteindre ses objectifs lors des dernières élections générales alors qu’il avait les moyens de ses ambitions.

Québec solidaire a-t-il fait campagne trop à gauche ou trop au centre? A-t-on mis l’accent sur les bonnes priorités? Le ton était-il le bon? On a hâte d’entendre ce qu’auront à en dire les aspirantes. À QS , les militants ont certes le dernier mot quand vient le moment d’adopter le programme et la plateforme du parti, mais il ne faudrait pas sous-estimer l’influence que peut avoir une porte-parole bien en selle.

Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Dilemmes existentiels en vue

Déjà, on a une bonne idée de ce sur quoi pourraient porter les débats à venir. La question du positionnement politique et idéologique arrive bien sûr en tête de liste. Les membres souhaitent-ils voir leur parti se recentrer, pour lui permettre d’élargir sa base, ou croient-ils plus porteur d’assumer pleinement leurs convictions, quitte à déplaire à certains électeurs? Gabriel Nadeau-Dubois a beau avoir mené une bonne campagne l’automne dernier et avoir été habile durant les débats des chefs, c’est ultimement la plateforme du parti qui a le plus freiné son élan, avec tout le débat sur les taxes orange .

La deuxième question est intimement liée à la première et concerne la place que le parti souhaite réellement accorder aux régions. Gabriel Nadeau-Dubois étant un élu de l’île de Montréal, serait-il préférable d’élire une porte-parole féminine issue d’une autre zone géographique? Le rapport présenté aux membres du parti l’hiver dernier illustrait en tout cas clairement que c’est en milieu rural que Québec solidaire a perdu le plus de plumes lors du dernier scrutin. Si le choix d’une personne installée à l’extérieur des grands centres pourrait permettre d’aplanir certains écueils, il faudra cependant faire davantage pour convaincre les électeurs qui vivent loin de Québec et de Montréal que QS est le mieux placé pour les défendre.

Vient ensuite la question du statut politique du Québec. Déjà en mars dernier, les militants du parti adoptaient une proposition pour promouvoir expressément et activement l’indépendance du Québec, de telle sorte que la cause soit clairement identifiée comme une condition sine qua non des luttes progressistes et de la vision du parti . Si le principe est clair, encore faut-il le traduire en gestes concrets.

C’est sans parler des positions du parti sur des sujets connexes, comme ceux de la langue et de l’immigration, qui prendront visiblement beaucoup de place dans le discours du gouvernement ces prochains mois. Or, on a parfois senti une certaine ambivalence sur ces thèmes, comme l’illustre le changement de position du parti sur la question du port de signes religieux par les employés de l’État en position d’autorité, ou encore, l’appui timoré que le parti a réservé au projet de loi 96  (Nouvelle fenêtre) sur la langue française.

Et la personnalité?

Au-delà des idées, la personnalité de la prochaine porte-parole aura aussi son importance. Voudra-t-on élire une personne combative, à l’image de Gabriel Nadeau-Dubois, ou préférera-t-on projeter une image plus douce? Aimera-t-on mieux une porte-parole fidèle aux formules de communication du parti ou quelqu’un capable de s’exprimer tout son saoul?

Il ne faudrait surtout pas oublier que c’est en bonne partie en raison de sa personnalité rassembleuse, et de la confiance qu’elle a su inspirer à nombre de Québécois, que Manon Massé était parvenue, en 2018, à faire sortir son parti de l’île de Montréal, où il avait été jusque-là cantonné.