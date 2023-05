Don d’organes : le projet de loi des libéraux reçoit des appuis importants

Ça va nous emmener plus de référence, plus de travail, mais plus de donneurs , affirme le Dr Rémi LeBlanc.

Le médecin responsable du don d’organes chez Vitalité explique que 59 personnes attendent un donneur dans la province et la majeure partie de ces personnes attendent un rein.

En faisant les dons après décès cardiovasculaire, on peut prélever le foie et les reins. Pour chaque donneur potentiel ça peut nous donner, ça peut sauver trois personnes et après un décès neurologique peut sauver jusqu'à 8 vies et quelqu'un qui donne ses tissus, ça peut aider jusqu'à 75 personnes , explique ce médecin du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton.

D’ailleurs, un rein, c’est ce qu’attendait Joël-Michel Roy de Val D’Amours pendant 18 ans, avant qu’il ne demande à l’âge de 41 ans l'aide médicale à mourir, en raison de multiples complications.

C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas nouveau et qui arrive régulièrement. Il y a environ 250 personnes par année qui décèdent au Canada en attente d'un don d'organe. C'est quelque chose qu'on vit régulièrement et on travaille là-dessus , dit le médecin spécialiste du don d’organes.

Le Nouveau-Brunswick n’a pas de programme pour implanter les greffes d’organes ou de tissus, les chirurgies sont faites pour la plupart en Nouvelle-Écosse ou au Québec.

Au moment d'un prélèvement, les équipes de ces provinces sont déployées dans les hôpitaux locaux dans la même journée.

C'est offert au Nouveau-Brunswick en premier parce qu'on est au Nouveau-Brunswick. Si qu'il n'y a pas de receveur compatible au Nouveau-Brunswick, c'est offert dans l'Atlantique, après au Québec, en Ontario, le reste du Canada , explique le Dr LeBlanc.

Dans l'intérêt supérieur de tous les Néo-Brunswickois

La Société médicale du Nouveau-Brunswick exhorte le gouvernement provincial à adopter le projet de loi du Parti libéral.

Comme un seul donneur peut sauver ou améliorer la vie de jusqu’à 80 personnes, les médecins estiment que l'adoption de cette loi s’inscrirait dans l'intérêt supérieur de tous les Néo-Brunswickois , dit dans une déclaration écrite la présidente de la société, la Dre Michèle Michaud.

Elle ajoute que le Nouveau-Brunswick devrait emboîter le pas à la Nouvelle-Écosse pour permettre de sauver des vies.

Un médecin préfèrerait renforcer le système actuel

Chaque minute compte lorsqu’il est question de don d’organes.

On peut prendre le foie après une trentaine de minutes, les reins un petit peu plus longtemps, peut-être 80, 90 minutes, tout dépendant l'état de santé du rein , explique le Dr Robert Adams, neurochirurgien et directeur médical du Programme de don d’organes et de tissus du Nouveau-Brunswick.

Dr Robert Adams, neurochirurgien et directeur médical du Programme de don d’organes et de tissus du Nouveau-Brunswick, le 16 mai 2023. Photo : Radio-Canada / NICOLAS STEINBACH

Ce médecin de l’Hôpital de Moncton travaille avec le Dr LeBlanc. Il s’assure de la sécurité et de la qualité des organes qui sont récupérés dans la province pour leur donner une meilleure chance de survie.

Selon ce médecin, environ la moitié des familles refusent le don d’organes après la mort du donneur et elles ont droit de veto. Parmi les autres, environ la moitié des organes sont rejetés en raison de l'âge ou des antécédents du donneur. Il n’y a donc pas que le nombre de donneurs qui est en cause selon ce médecin.

« Ça fonctionne. Est-ce que c'est efficace? Non, ça pourrait être encore plus efficace. » — Une citation de Dr Robert Adams, neurochirurgien et directeur médical du Programme de don d'organes et de tissus du Nouveau-Brunswick.

Le Dr Adams croit que le consentement présumé apposé au dos de la carte d'assurance maladie soit d'abord renforcé pour garantir le prélèvement de l'organe.

Je pense que si, moi je décide, puis je prends la peine de faire l'étude puis de dire OK, moi je veux, j'aime ça, que ça soit respecté sauf moi. Je suis pour qu'on change encore la législation, puis qu’on accepte que l'individu décide , dit-il.

Il préconise cette option, parce qu’elle retire ce droit de veto de la famille.

Le Dr Adams, tout comme son collègue, le Dr LeBlanc, croit qu’il ne faut pas non plus s'arrêter aux textes de loi. Il faut aussi sensibiliser sur l’importance des dons d’organes.