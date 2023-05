Rachat du bois de PFR par Saint-Thomas-Didyme : un processus complexe

Selon le professeur titulaire au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval, Luc LeBel, il serait étonnant que PFR laisse aller son volume de bois sans tenter de le rapatrier dans une autre de ses usines.

Ce serait plutôt au gouvernement du Québec de trancher sur l'avenir de la garantie d'approvisionnement.

Rappelons que le conseil de ville de Saint-Thomas-Didyme a adopté une résolution en avril pour mettre la main sur le volume de bois parce qu'il craint la fin des activités de l'usine en raison du contexte actuel.

Selon Luc LeBel, l'objectif de garder les revenus de taxes et les retombées économiques dans le milieu sont louables. Il croit toutefois que l'arrivée d'un nouveau joueur pourrait nuire au dynamisme économique du Lac-Saint-Jean.

Il faudrait faire attention qu’une mesure qui vise à dynamiser une communauté, ce qui est important, ne vienne pas nuire, à ce dynamisme-là [et que ça ait] un impact négatif sur les entreprises de la région , a-t-il souligné.

La Municipalité doit bien s’entourer, pour y arriver

Saint-Thomas-Didyme devra s'entourer de bons spécialistes et surtout de patience pour mettre la main sur les 260 000 m3 de bois de la scierie de PFR en cas de fermeture définitive de l'usine.

Ce sont du moins les conseils qu’offre le conseiller municipal de Mont-Carmel, au Bas-Saint-Laurent, Denis Lévesque. Mont-Carmel est l'une des deux municipalités à posséder un permis pour récolter du bois au Québec.

Elle a mis la main sur à peine 2800 m3 de bois en 2008 lorsque sa seule scierie a fermé ses portes. Dans ses meilleures années, la municipalité retire 20 000 dollars de ses opérations.