La Maison du Compagnon de La Sarre dévoile les plans de son agrandissement

Les plans, réalisés par la firme d'architecture montréalaise Atelier Novako, prévoient l’ajout d’une extension au bâtiment actuel qui comprendra notamment quatre appartements transitoires, deux appartements supervisés, un centre de jour ainsi que des espaces pour les partenaires communautaires et du réseau de la santé.

Ils nous ont présenté un concept qui nous a charmés, auquel on ne s’attendait pas. Ç'a un peu évolué dans le temps, étant donné qu’on devait respecter les normes gouvernementales. On a vraiment été charmés par le concept original et accueillant, l’entrée spacieuse, les espaces de rangement, l’éclairage, etc. , affirme la directrice financière de la Maison du Compagnon, Diane Vachon.

L’objectif est d’être capable d’offrir un continuum de services. Souvent, les gens qui viennent ici arrivent de la rue et ont besoin de se resituer, ils ont besoin d’être plus solides financièrement et ils sont toujours à la recherche d’un logement pour retrouver une stabilité, ajoute-t-elle. Ces personnes partaient et revenaient parce qu’elles se retrouvaient dans un logement où elles n’avaient pas de bonnes influences.

Un projet de 1,2 million $

Selon Mme Vachon, le projet est évalué à plus de 1,2 million de dollars. Notre objectif était de recueillir un montant de 450 000 $. Depuis le début de notre campagne de financement, le 15 mars, on est allés chercher 239 550 $ , précise-t-elle.

On est en attente de réponses et on est optimistes par rapport à ce montant. On a aussi déposé une demande de financement de 180 000 $ au programme Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). On devrait avoir la réponse en juin , indique Diane Vachon.