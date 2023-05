Des sinistrés du feu de la Première Nation Kátł’odeeche : « Nous n’avons plus rien »

Le feu de forêt qui brûle toujours près de Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, a englouti une quinzaine de bâtiments et de maisons de la Première Nation Kátł'odeeche, causant tristesse et angoisse chez les résidents évacués.

Sur le stationnement du centre communautaire Multiplex, à Yellowknife, transformé en centre d’évacuation, Lorne Poitras accepte de se confier. De l’évacuation de sa communauté au voyage vers Yellowknife pour y trouver refuge, les 48 dernières heures ont été difficiles.

Le centre Multiplex à 5 h 30 lundi matin. Ce bâtiment de Yellowknife a été transformé en centre d'évacuation pour les résidents de Hay River qui ont fui les flammes dans la nuit de dimanche à lundi. Photo : Fournie par Dion Griffiths

Le père de famille a appris que sa maison, dans la Première Nation Kátł'odeeche , a été complètement détruite par les flammes.

« Il ne nous reste plus rien. Tout ce qu’on avait, les photos des enfants [...] nos objets de famille, tout est parti, brûlé jusqu’au sol. » — Une citation de Lorne Poitras, membre de la Première Nation Kátł'odeeche

Lors de l'évacuation de la Première Nation, vers 16 h 30 dimanche, il dit qu’il n’a même pas eu le temps de prendre son portefeuille avec ses pièces d’identité ou ses cartes bancaires.

On nous a dit que nous avions moins de cinq minutes. On nous a dit : "Allez dans votre véhicule immédiatement et sortez d’ici". Le feu progressait vers la communauté, on n’a pas eu le temps de prendre quoi que ce soit.

Lorne Poitras est un résident de la Première Nation Kátł'odeeche. Il a perdu sa maison dans le feu de forêt qui a ravagé une partie de sa communauté. Le feu était toujours non maîtrisé lors de la dernière mise à jour, mardi à 13 h. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Pour le moment, Lorne Poitras vit dans l’incertitude de ne pas savoir où aller ou quoi faire. « On ne sait pas ce qu’on va retrouver là-bas [...] quelles ressources sont disponibles pour nous aider et si on aura accès à une autre maison. »

Ses enfants de 12 et 13 ans trouvent difficile d’être loin de leur communauté.

« [Mes enfants] n’arrêtent pas de dire qu’ils veulent rentrer à la maison et je leur dis que nous n’avons plus de maison. » — Une citation de Lorne Poitras, membre de la Première Nation Kátł'odeeche

Perte de sa maison pour la deuxième fois

Debra Chambaud, rencontrée dehors par un beau soleil de mai, vit aussi dans l’angoisse. Elle fait partie des sinistrés de la Première Nation Kátł’odeeche. « Quelqu’un est venu me dire que ma maison est partie [en feu]. J’ai dit oh non, j’espère que non. Mais j’ai entendu la même histoire [d’une autre personne], alors ça doit être vrai. »

Debra Chambaud, une résidente de la Première Nation Kátł'odeeche, a été évacuée à Yellowknife. Elle dit que sa maison est l'une des structures détruites par le feu de forêt qui brûle depuis dimanche dans sa région. Photo : Radio-Canada / Luke Carroll

Cet incendie lui rappelle de mauvais souvenirs. « C’est la deuxième maison que je perds [dans un feu] ». Le 15 février 2017, son ancienne maison a brûlé, emportant son fils de 27 ans, Rodney.

Je ne veux pas y penser , souffle-t-elle.

Debra Chambaud aussi a été surprise par la vitesse à laquelle le feu a atteint sa communauté. Elle a pu prendre quelques vêtements, mais aucun souvenir.

Rester dans un centre d’évacuation n’est pas facile. « Je m’ennuie de chez moi. [...] Je n’ai plus de maison chez moi. Je ne sais pas ce qui va arriver », dit-elle, précisant se concentrer sur une journée à la fois.

Tristesse et angoisse

Debbie Bugghins, une résidente de Hay River, revient du centre sportif Fieldhouse, où les personnes évacuées peuvent aller se doucher. Installée pour le moment au Multiplex avec son fils et ses petits-enfants, elle trouve le temps long. Je n’ai pas bien dormi, j’avais froid et c’était bruyant , raconte-t-elle.

Elle ne sait pas comment vivre ses émotions. Je peux seulement gérer une journée à la fois, mais je suis très stressée. Elle aussi veut rentrer à la maison, qui est intacte, selon les derniers échos.

Pour ces personnes sinistrées et évacuées, vivre de la tristesse et de l’angoisse est normal étant donné les circonstances, selon la psychologue Roxanne Valade. J’ai des clients de la région qui, aux dernières nouvelles, étaient très paniqués. Selon la thérapeute, ces personnes vivent beaucoup d'incertitudes et perdent leurs repères lorsqu’elles sont évacuées.

Roxanne Valade est psychologue à Yellowknife depuis 34 ans. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Roxanne Valade explique qu’après un choc initial, les gens sont souvent dépourvus et ne savent pas quoi faire. « On doit leur offrir de façon proactive [la possibilité] de parler de ce [qu’ils] vivent et ressentent. »

Elle recommande aux personnes évacuées de prendre soin d'elles, autant que possible. Il pourrait y avoir des séquelles, surtout pour ces résidents qui ont aussi été évacués au printemps dernier. « C’est comme si les gens n’avaient pas eu le temps [de s’en remettre et] que ça arrive encore. »

La thérapeute anticipe qu’une fois la poussière retombée, et que les gens pourront rentrer chez eux, qu’un deuil sera à faire. « Surtout [pour] les gens qui perdent tout ou qui perdent un peu [...] C'est un grand deuil. »

Avec les informations de Luke Carroll