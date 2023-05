Intronisée au Panthéon de la musique canadienne, Diane Dufresne l’immortelle

L’intronisation de Diane Dufresne au Panthéon de la musique canadienne, ce 18 mai, consacre autant la longue et riche carrière de la chanteuse québécoise qu’elle raffermit un peu plus son immortalité dans le cœur de ses admirateurs.

Les strass et les paillettes, ça ne l'enchante pas tant que ça. Mais le moment en vaut la chandelle : depuis la création du Panthéon de la musique canadienne il y a près d’un demi-siècle, Diane Dufresne est la seule artiste francophone à recevoir cet honneur.

L’événement est organisé au Centre national de la musique, à Calgary, par l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement, qui est par ailleurs le maître d’œuvre de la cérémonie des prix Juno.

Le but est de rendre hommage aux artistes qui ont eu un impact remarquable sur la musique canadienne, tant au niveau national qu’international , explique l’organisme dans un communiqué.

Les critères de sélection sont l’excellence musicale, le succès commercial auprès du public local et à l’étranger, la contribution significative à la musique canadienne.

Diane Dufresne fait son entrée à ce palais des immortels aux côtés de trois autres artistes. Il s’agit du pianiste de jazz, Oliver Jones, de la vedette de musique country, Terri Clark, et du légendaire groupe de rock, Trooper.

Adulée du public

La cérémonie d’intronisation permet par la même occasion à la chanteuse québécoise de retrouver sa raison d’être, le public, avec lequel elle a une sorte d’allégeance réciproque.

« Je pense au public, [car] pour moi, le public fait partie intégrante de ma carrière. » — Une citation de Diane Dufresne, en entrevue à l’émission La Croisée

Ce n’est donc pas un hasard si Diane Dufresne a choisi d’interpréter à son intronisation une chanson bien connue de son répertoire : Partager les anges. Écrite par Roger Tabra, celle-ci dépeint la relation entre les artistes et leur public.

Diane Dufresne raconte avoir toujours été soutenue par le public, notamment au début de sa carrière lorsqu’elle était critiquée pour ses costumes extravagants.

Le public venait à mes concerts avec des vêtements très allumés , en guise de soutien. Selon elle, lorsque le public se déplace pour voir un artiste sur scène, c’est autant pour profiter de son spectacle que pour lui transmettre son amour. Donc, les honneurs, quels qu’ils soient, c'est d’abord au public que l’artiste les doit, affirme-t-elle.

Le public l’aime bien et elle le lui rend bien.

« Quitter le public quand on le voit une fois tous les deux ans seulement, et un seul soir, c'est comme une peine d'amour, c'est très douloureux. [...] Les gens m'aiment. Je les aime aussi et j'en prends soin. » — Une citation de Diane Dufresne en 1984, dans le journal français Le Monde

Le français et le Québec chevillés au corps et à l’âme

Autant Diane Dufresne considère le public comme son Oxygène, autant elle reste viscéralement attachée à sa langue maternelle, le français, qu’elle porte en bandoulière.

La chanteuse avait d’ailleurs prévenu les organisateurs de la cérémonie d’intronisation qu’elle n’allait s’exprimer qu’en français aussi bien pendant son discours que durant les entrevues. Elle voulait ainsi faire honneur à sa langue et véhiculer son message sans fausse note, l’anglais n'étant pas son truc .

L’artiste est aussi connue pour son attachement à sa province. En 1973, pour les besoins de la couverture de la pochette d’À part de d’ça, j’me sens ben, elle avait posé les seins tatoués de deux fleurs de lys, l’emblème figurant sur le drapeau du Québec, rappelle Le Devoir de Montréal.

« Je peaufine beaucoup mes spectacles, je travaille tous les jours », explique Diane Dufresne lors d'une entrevue. Photo : Radio-Canada

Une oeuvre prolifique, des distinctions

Diane Dufresne compte à son actif 12 albums studio et cinq albums en direct entre 1972 et 2018, rappelle un communiqué de l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement.

J’ai rencontré l’homme de ma vie est l’un de ses plus grands succès, avec plus de 200 000 exemplaires vendus au Québec et en France en 1972.

Parmi les autres distinctions qu’elle a reçues figurent, entre autres, le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène, le titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec, l’Ordre de la Légion d’honneur et le titre de Commandeur des Arts et des Lettres en France.

À 78 ans, elle remontera sur scène cet été avec son spectacle-causerie Diane Dufresne sur rendez-vous .

Par ailleurs, à la question pourquoi depuis 1978, l'année de création du Panthéon de la musique canadienne, Diane Dufresne est la seule interprète francophone à y être intronisée, Andrew Mosker, le PDG du Centre national de la musique, répond qu'à l’époque il fallait choisir, chaque année, un seul ou une seule artiste parmi tant d’autres. Cela laissait moins d’options, a-t-il expliqué à La Croisée.

Depuis quelques années, il a été décidé d’avoir plus d’artistes, plus de diversité au Panthéon.