La pénurie de main d’œuvre perturbe le fonctionnement du traversier de l’île Wolfe

Le traversier de l’île Wolfe connaît depuis quelques mois des coupures de service régulières, causées notamment par le manque de personnel.

Ce qui a poussé les services de secours à établir des stratégies alternatives. Dimanche, la solution de repli a fonctionné comme prévu selon la chef du personnel paramédical, Gale Chevalier. Selon elle, le patient est arrivé en moins de deux heures. Il se rétablit bien a-t-elle déclaré à CBC.

Un accord permanent confirmé par un porte-parole du ministère du Transport de l’Ontario dans un courriel à CBC.

Une stratégie peu orthodoxe, le concède Tim Hawkins, le chef du service d'incendie et des secours de Wolfe Island. Ils sont les premiers à répondre aux appels d'urgence. Il regrette le manque d’information. Nous ne sommes pas contactés lorsque le bateau est à l’arrêt , dit-il. Je dois aller sur les médias sociaux, ce qui n'est pas normal .

Communication via les réseaux sociaux

Plutôt dans la journée, le ministère avait en effet prévenu sur la page Twitter du traversier que cette soirée du 14 mai, le service serait à l’arrêt dès 20 h. Plusieurs membres de l’équipage étant dans l’incapacité de travailler , explique le tweet, qui annonçait une reprise des activités le lendemain à 6 heures.

Le lendemain matin, le service était de nouveau perturbé. Un message sur la page Twitter du traversier annonçait une panne de moteurs. Ce matin, il y a de longues files d’attente des deux côtés de la rive, des personnes ont dû découcher et d’autres attendent de pouvoir commencer leurs journées de travail. C’est un bazar total , s’est emporté Ted Hsu, député de Kingston et des îles, dans l’hémicycle de Queen’s Park.

« Il y a des travailleurs, des étudiants, des entrepreneurs qui comptent sur ces liaisons et ils ont l’impression que la province n’en fait pas assez pour eux. » — Une citation de Ted Hsu, député de Kingston et des îles

Ils sont frustrés et ils ont le droit , dit-il. Il a demandé à la ministre Caroline Mulroney de prendre ses responsabilités sur la question.

Dans un courriel, le porte-parole du ministère des Transports assure que le ministère est conscient de l'impact des interruptions de service sur le public et cherche des solutions à long terme pour minimiser les interruptions futures .

En naviguant sur la page Twitter du traversier, on remarque de nombreuses annonces de coupures, parfois pour des problèmes mécaniques, souvent pour un manque de personnel.

Selon le député Ted Hsu, le manque de personnel est dû à la loi 124 qui plafonne les salaires des travailleurs du secteur public, dont les marins et le personnel navigant. Le secteur privé s’est adapté à l’inflation en augmentant les salaires dit-il, ce qui a créé un manque de main-d'œuvre.

La province a dû faire appel à des agences pour recruter des marins, et lorsqu’on a posé la question, on s’est rendu compte que ça coûtait deux, voire trois fois plus cher au final , assure-t-il.

Le ministère reconnaît une pénurie de marins , mais assure qu’elle concerne l'ensemble de l'industrie, ce qui entraîne des problèmes de dotation en personnel pour les services de traversier .

Un nouveau traversier entrera en activité ce printemps

Le traversier relie la ville de Kingston à l’île Wolfe à raison de 19 rotations par jour. Le premier part à 5 h 30 de l’île Wolfe et le dernier quitte le port de Kingston à 2 heures. D’une capacité de 294 passagers et il peut transporter jusqu’à 55 véhicules.

Un nouveau traversier, à propulsion électrique, le Wolfe Islander IV, doit commencer sa carrière ce printemps selon la province. S’il se dit excité par ce bateau plus grand et silencieux , le député Ted Hsu rappelle qu’il est arrivé il y a un an et demi . Sa mise en activité a été retardée parce que la province ne trouvait pas de personnel compétent pour le faire fonctionner dit-il. Et de se demander comment la province fera pour garder ces employés si elle n’augmente pas les salaires.

Avec les informations de Dan Taekema