L’Abitibi-Témiscamingue perd l’une de ses bâtisseuses

Le développement régional et la ruralité de l'Abitibi-Témiscamingue ont perdu une grande alliée.

Yolande Desharnais est décédée le 10 mai dernier à Amos. Elle allait fêter ses 92 ans le 13 mai. D’abord impliquée dans le développement coopératif de Guyenne, elle a mené plusieurs luttes pour les droits des femmes et pour le développement des petites collectivités tout au long de sa vie.

« Yolande, je l’ai connue, je l’ai aimée, j’ai travaillé avec elle. C’est une dame absolument extraordinaire en termes de capacité intellectuelle. » — Une citation de François Gendron, ancien député d'Abitibi-Ouest

C’est un phare pour la ruralité. C’est un phare très important pour le développement des collectivités rurales. Elle s’impliquait, elle ne faisait pas que parler, elle portait les dossiers. Elle a beaucoup donné, elle a beaucoup construit. Elle a été précieuse pour l’Abitibi-Témiscamingue, une régionaliste engagée, mais je te dis que sa petite patrie, c’était important et elle l’a démontré dans l’action , poursuit M. Gendron, qui a côtoyé la disparue pendant plus de 50 ans.

L'ancien député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, ne tarit pas d'éloges envers Yolande Desharnais. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Yolande Desharnais a été au front dans la bataille des paroisses marginales, dont Guyenne, Rochebaucourt, Latulipe et Mont-Brun faisaient partie dans les années 1970. Elle s’est impliquée dans des dizaines d’organismes locaux et régionaux, dont la Corporation de développement de Guyenne, la Corporation de développement communautaire d’Amos-région et le Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue (CRDAT). Elle a aussi été présidente du mouvement Solidarité Rurale de l’Abitibi-Témiscamingue.

On peut également la voir dans la bande dessinée La Petite Russie, qui raconte les débuts de Guyenne, une œuvre réalisée par son petit-neveu, Francis Desharnais.

Il est question de Yolande Desharnais dans La Petite Russie, une bande dessinée de son petit-neveu Francis Desharnais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

De nombreux honneurs

Ses qualités humaines, sa vision et son action ont d’ailleurs valu plusieurs honneurs à Yolande Desharnais, dont le prix Hommage-Bénévolat du Québec, le prix Alexina-Croteau, remis par le Regroupement des Femmes de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que le prix hommage du Conseil des aînés du Québec.

« Dans la vie, on fait les choses qui nous apparaissent nécessaires, comme cuisiner tous les jours pour la famille. La région a fait aussi partie de mes préoccupations. J’ai fait un bout de chemin dans ça. Si j’ai fait des choses qui sont utiles, bien, Dieu merci! Par contre, je n’ai jamais fait de choses toute seule. Je les ai toujours faites avec des équipes. Dans le fond, tous les hommages que j’ai reçus auraient dû retomber sur toutes les personnes qui ont participé à mes élans de développement et de concertation », avait-elle déclaré dans le journal Abitibi Express, quand la Table régionale de concertation des aînés lui a rendu hommage en 2013.

Les funérailles de Yolande Desharnais auront lieu le 26 mai à l’église Christ-Roi d’Amos.