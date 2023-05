40e envolée pour le Festivent de Lévis

Le Festivent soufflera cet été ses 40 bougies. Pour l’occasion, le festival présentera à Lévis une quarantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs, des activités pour toute la famille et, bien sûr, des montgolfières.

Le début du Festivent sera marqué par une soirée néocountry sur la scène Loto-Québec, avec les artistes Matt Lang, The Glory Boys. On avait beaucoup de demandes au niveau du néocountry , commente Sébastien Huot, directeur général du Festivent de Lévis

Enchaîneront le jeudi soir The American Authors, Third Eye Blind pour une soirée plus rock, tandis que le vendredi sera à saveur indie et folk, avec The Franklin Electric et Death Cab for a Cutie. Walk The Moon, Live et Our Lady Peace seront également de passage durant la fin de semaine.

Parallèlement, sur la scène Hydro-Québec qui sera située au Juvénat Notre-Dame, le rap et la pop seront à l’honneur avec Alicia Moffet, FouKi et Taktika, entre autres.

D'autres artistes surprises s'ajouteront à la programmation et seront dévoilés du Festivent de Lévis.

Une nouvelle scène à découvrir

En grande nouveauté cette année, le Festivent inaugurera la scène Jägermeister, à la Cour arrière du Festibière de Lévis. Des spectacles gratuits en formule 5 à 7 y seront présentés, en attendant les prestations des autres scènes.

C’est avec beaucoup de fierté que M. Huot constate le chemin parcouru depuis son entrée en fonction, en 2003. À l’époque, c’était un festival de quartier. [...] Vingt ans plus tard, on est rendu avec une belle place sur l’échiquier des festivals. On n'a rien à envier aux autres.

Attirant en moyenne 200 000 personnes par événement, le Festivent a gagné en popularité notamment en invitant des artistes de renommée internationale. Parmi les moments marquants des dernières années, soulignons les passages de Creedence Clearwater Revival en 2013, Sean Paul en 2014 et 2019, Bryan Adams en 2018 et Weezer en 2019.

« On est capable de présenter ces shows-là. Avec une foule assez restreinte, ça fait en sorte qu’on a une ambiance unique. » — Une citation de Sébastien Huot, directeur général du Festivent de Lévis

Les montgolfières illuminées du Festivent sont de retour à Lévis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Même si l’offre du festival lévisien s’est diversifiée au fil des années, les envolées de ballons demeurent un incontournable. C’est l’essence même de notre événement. Quarante ans plus tard, c’est encore ce qui nous différencie des autres festivals , raconte Sébastien Huot.

Encore cette année, si la météo le permet, les festivaliers pourront s’approcher des montgolfières lors de leur envolée.