La cession des terrains du Golf Beauport est précipitée, dit l’opposition

Le conseil municipal a adopté mardi après-midi la cession de titres fonciers d’une superficie de 72 000 mètres carrés au CSSPS . Le locataire des terrains, Golf Beauport, devra se résoudre à déménager ou à fermer boutique à la fin de la présente saison.

Le 16 février dernier, le CSSPS a transmis à la Ville de Québec une copie de sa planification des besoins d’espaces pour la période 2022-2027. Dans une lettre accompagnant le document, l’organisme requérait la cession d’un terrain dans l’arrondissement Beauport en vue d’y construire une école primaire et une école secondaire.

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a enregistré une hausse de 37 % du nombre d’élèves sur son territoire au cours des 12 dernières années. Une croissance qui n’est pas près de s’arrêter et qui exerce une pression continue sur son parc immobilier.

Malgré la construction de quatre écoles primaires et l’agrandissement de trois autres au cours de la même période, le nombre de locaux demeure insuffisant. Même les quatre écoles en cours de construction sur le territoire du CSSPS ne suffiront pas à combler le manque d’espaces.

Expropriation

Depuis 2020, la Loi sur l’instruction publique autorise un centre de services scolaire à exiger qu’une Municipalité lui cède un terrain gratuitement aux fins de construire ou d’agrandir une école.

En cas de refus, le centre peut choisir un terrain de son choix et obliger la Municipalité à le lui céder au moment jugé opportun. Si le CSSPS avait jeté son dévolu sur un terrain privé, la Ville de Québec aurait été forcée de l'acquérir à ses frais au moyen d'une expropriation.

L'adoption, en février 2020, d'un projet de loi piloté par le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-François Roberge, a permis aux centres de services scolaires d'exiger aux municipalités la cession de terrains.

Selon l’administration Marchand, une telle acquisition aurait représenté une dépense évaluée entre 10 et 25 millions de dollars.

Le périmètre établi par le CSSPS pour la construction des deux écoles, est situé dans l'arrondissement de Beauport, au nord de l'autoroute Félix-Leclerc, entre l'avenue du Bourg-Royal et le boulevard Raymond et au sud des installations d’Hydro-Québec.

Seul terrain disponible

Après analyse, la Ville a déterminé que le seul terrain disponible respectant les critères précisés dans la loi est celui actuellement occupé par le Golf Beauport.

Le 26 avril, le comité exécutif avait adopté une première résolution recommandant aux élus d’approuver la cession du terrain. Celle-ci n’avait toutefois pas été soumise au vote des conseillers municipaux.

Lors de la séance du conseil municipal de mardi, l’administration Marchand a présenté une version abrogée de sa résolution qui inclut la possibilité, en cas de report du début de travaux de construction des écoles, de négocier avec l’opérateur du club de golf les termes d’un nouveau bail lui permettant de poursuivre momentanément ses activités.

Le nombre d'élèves fréquentant des écoles du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a bondi de 37 % en 12 ans.

Avant la tenue du vote, les conseillers des partis d’opposition ont demandé au maire Bruno Marchand et à ses collègues d’attendre la confirmation des budgets de construction pour les deux écoles avant de céder les terrains du golf au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.

La conseillère municipale du district de Robert-Giffard, Isabelle Roy, a dit avoir du mal à comprendre l’ empressement de la Ville à se départir du dernier espace vert le long de la rivière Beauport .

Inconfort

Je suis très inconfortable avec l'échéancier, très inconfortable à signer un chèque en blanc [...] et à céder sept hectares de terrains , a lancé l’élue du parti Québec d’abord.

De son côté, le conseiller du district Chute-Montmorency–Seigneurial et président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, a souligné que rien ne garantissait que les deux écoles prévues par le CSSPS seraient construites dans un avenir prévisible.

Il n'y a pas urgence en la demeure, on pourrait attendre [...] J'ai regardé dans le coin de Montréal, huit écoles étaient annoncées et ça fait plus de quatre ans que ça ne se construit pas, que les projets sont en attente, Il n'y avait rien qui pressait , a martelé le représentant d’Équipe Priorité Québec.

Stevens Mélançon croit qu'il serait possible de préserver les terrains du Golf Beauport en agrandissant des écoles existantes plutôt qu'en en construisant de nouvelles.

La membre du comité exécutif responsable de la planification de l’aménagement du territoire, Marie-Pierre Boucher, a rétorqué que la cession des terrains du Golf Beauport était la décision permettant à la Ville de Québec d’avoir le plus de contrôle sur la suite des choses.

C’est sans compter qu’elle évite à la Municipalité d’avoir à dépenser des sommes importantes pour acquérir un terrain privé.

Actuellement, on a les mains sur le volant. On a la possibilité d'avoir du contrôle sur où on veut que ces écoles-là soient [construites]. C’est un terrain qui nous appartient, donc, on n’a pas besoin de sortir 15 millions pour l'avoir , a fait valoir Mme Boucher.

