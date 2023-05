Des travailleurs de la santé dénoncent le manque de contrat de travail à Winnipeg

Parmi les manifestants se trouvaient des ambulanciers qui travaillent en milieu rural, des techniciens en laboratoire et des inhalothérapeutes.

C'est frustrant de voir tellement de travailleurs de soutien dans le domaine de la santé quitter leur travail , dit le trésorier du syndicat, Matthew Hollingshead.

Il y a un taux d'inoccupation des emplois vraiment sans précédent dans les hôpitaux et les ambulances. Pour remédier à la situation, il nous faut un accord , ajoute-t-il.

Selon la MAHCP , l'inflation des dernières années fait stagner leur salaire.

Matthew Hollingshead indique que ce facteur se fait aussi sentir sur la qualité des soins, pendant que la rétention et l'attraction de personnel sont difficiles dans le secteur de la santé.

On le sent vraiment sur la première ligne. Je suis ambulancier depuis 8 ans et ça n'a jamais été pire qu'à l'heure actuelle , dit-il.

Sans les techniciens en laboratoire, les inhalothérapeutes et les employés qui font des transfusions sanguines, il y aura un impact, des chirurgies seront annulées , affirme la vice-présidente de la MAHCP, Tanya Burnside.

Cette dernière travaille aussi comme aide-pharmacienne à Thompson, dans le nord de la province.

En avril dernier, un préavis de grève a été validé à 99 % par les membres de ce syndicat, qui représente près de 7000 travailleurs de la santé dans la province.

Les manifestants demandent au gouvernement de Heather Stefanson de débloquer des fonds pour faciliter les échanges qui mèneraient à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Des appuis politiques

Plusieurs partis politiques de la province ont appuyé les revendications de ces professionnels de la santé.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, était d'ailleurs à leurs côtés, mardi midi.

Je ne peux pas comprendre pourquoi ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas de contrat. On est en train de perdre des gens qui travaillent dans les laboratoires, qui travaillent pour faire tous les tests dont vous avez besoin pour être guéris , affirme-t-il.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, soutient les travailleurs de la santé dans leurs revendications. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba, Wab Kinew, dit que le gouvernement conservateur a créé cette crise économique pour ces gens qui travaillent dans le système de santé .

Ça fait bien longtemps que ce gouvernement devrait négocier. Il y a toujours un manque de respect avec ces conservateurs pour ceux qui travaillent dans le système de santé , a-t-il dit en réponse aux questions des journalistes à l'Assemblée législative.

De son côté, le gouvernement provincial tient à rappeler qu'il n'est pas l'employeur de ces travailleurs. Il croit toutefois que le processus de négociations doit suivre son cours.

Avec les informations d'Alice Dulczewski