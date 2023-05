Ingérence : le SCRS devra informer les élus et le gouvernement de toute menace

Cette directive intervient alors que le député conservateur Michael Chong témoigne devant un comité parlementaire examinant les questions d'ingérence étrangère.

Le Canada a expulsé un diplomate chinois il a une semaine en raison d'un rapport publié en 2021 par le SCRS , qui alléguait qu’un officier consulaire de Toronto avait cherché à intimider M. Chong et ses proches à Hong Kong en raison des critiques du député sur le bilan de la Chine en matière de droits de la personne.

La Chine a répondu en expulsant une diplomate canadienne de Shanghai, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a averti que Pékin pourrait faire plus que simplement expulser des émissaires.

Le Parlement du Canada est au cœur de la démocratie canadienne. Par conséquent, il est impératif que tous les parlementaires soient en mesure d’exercer pleinement leur rôle, et ce, sans entraves ni ingérence de la part d’États étrangers ou d’acteurs hostiles , peut-on lire dans la directive émise par le ministre Mendicino.

À cette fin, je m’attends à ce que les menaces à la sécurité du Canada dirigées contre le Parlement et les parlementaires, y compris celles qui visent leur famille et leur personnel, fassent l’objet de la plus grande attention de la part du SCRS .

L'agence de renseignement doit ainsi enquêter sur toutes les menaces à la sécurité du Canada qui visent le Parlement et les parlementaires . En cas de menace, le SCRS s’efforcera, dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, tout en protégeant la sécurité et l’intégrité des opérations et des enquêtes de sécurité nationale et de renseignement, de veiller à ce que les parlementaires soient informés des menaces à la sécurité du Canada qui sont dirigées contre eux .

Le ministre de la Sécurité publique quant à lui sera informé de toutes les menaces à la sécurité du Canada dirigées contre le Parlement ou les parlementaires en temps opportun. Il recevra également une explication sur la façon dont le SCRS mettra en œuvre les directives susmentionnées .

Plus de détails à venir.