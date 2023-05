C’est-à-dire que lorsque les inspecteurs en prévention incendie constataient qu’un bâtiment était non conforme, le SIM n’avait plus recours aux poursuites pénales pour forcer le propriétaire à ramener le bâtiment dans un état qui est sécuritaire pour les occupants .

Seulement certains types d’anomalies faisaient l’objet de ce moratoire , a précisé Richard Liedman, assistant-directeur et responsable de la planification stratégique et opérationnelle au SIM , en point de presse en réaction à une note interne révélée par le quotidien The Globe and Mail. Donc des choses qui étaient faciles à corriger, qui ne faisaient pas partie du code de construction, c’était corrigé sur le champ si possible, et les suivis ont été faits.

Dans certains cas, c’est pour les moyens d’évacuation et, dans certains cas, c’était pour les rehaussements de réseau avertisseur d’incendie, ou communément nommé système d’alarme incendie , a précisé Chantal Bibeau, assistante-directrice au Centre de services – Expertise et développement de la prévention du SIM depuis juillet 2021.

La raison? Ces dossiers complexes demandaient un niveau d’expertise pour lequel on avait besoin de rehausser le niveau de formation de nos agents . Autrement dit, le SIM n’avait pas l’expertise nécessaire pour s’assurer que les poursuites pénales mènent au résultat escompté, soit de forcer le retour à la conformité dans les délais qu’on souhaitait .

« Des demandes d’expertise pour des dossiers très complexes n’ont pas été nécessairement envoyées à la cour parce qu’on n'avait pas tous les éléments nécessaires pour gagner notre cause. » — Une citation de Richard Liedman, Service de sécurité incendie de Montréal

Ces dossiers étaient plutôt transmis à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), assure M. Liedman. Le dossier du bâtiment du Vieux-Montréal, qui a été détruit dans un violent incendie qui a tué sept personnes le 16 mars dernier, avait d’ailleurs été transmis à la RBQ , a-t-il souligné.

C’est une responsabilité partagée. Donc, nous on a les expertises pour aller sur le terrain et faire les inspections. Mais lorsqu’on touche au code de construction, c’est très complexe, surtout dans des vieux bâtiments patrimoniaux [...] Donc, on travaille avec la collaboration de la Régie du bâtiment du Québec dans l’objectif de rendre ces bâtiments conformes.

Un incendie majeur a tué sept personnes le 16 mars dernier dans un bâtiment patrimonial du Vieux-Montréal. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Des moratoires pas tout à fait levés

Chantal Bibeau a affirmé que le SIM avait commencé le processus de levée de ces moratoires durant l’année 2022 . Nous sommes encore dans les travaux pour les lever, a-t-elle cependant précisé. Il y avait certains processus administratifs à faire.

Le SIM a accéléré ce processus à la lumière de la situation du Vieux-Montréal, de pair avec le service des affaires juridiques .

M. Liedman a d’ailleurs ajouté que le SIM travaillait à se doter d’autres outils pour forcer le retour à la conformité, [comme] des mises en demeure . Cela fait d’ailleurs partie du mandat de Mme Bibeau, qui a présenté une nouvelle vision en prévention incendie en juin 2022.

Les fenêtres, pas une issue de secours

Enfin, le SIM s’est fait avare de détails sur le dossier du bâtiment de la place D’Youville et sur les raisons pour lesquelles celui-ci avait été transmis à la RBQ , en raison des enquêtes en cours sur l’incendie du 16 mars.

Le pompier a toutefois abordé certains aspects qui ont fait couler beaucoup d’encre depuis l’incendie, dont l’absence de fenêtres de certains logements.

L’absence d’une fenêtre comme telle n’est pas nécessairement un élément de sécurité incendie. Une fenêtre n’est pas une issue de secours en général. Quand vous êtes dans un hôtel de 22 étages, votre fenêtre dans votre chambre n'est pas une issue de sécurité, a-t-il illustré. Les issues, les systèmes d’alarme, les systèmes d’autoprotection, les gicleurs… Tous ces éléments font un ensemble et il y a toutes sortes de niveaux d’éléments requis selon la construction du bâtiment, la date de construction du bâtiment, l’occupation du bâtiment.

L'incendie fait l'objet d'une enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Bureau du coroner du Québec.