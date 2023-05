Écartés plus tôt que prévu des séries, les Oilers doivent se tourner vers 2023-2024

Par contre, il y a aussi de l'optimisme à l'idée que l'équipe est sur le point d'avoir ce qu'il faut pour remporter la coupe Stanley. C'est la coupe, ou rien, pour nous , a dit Connor McDavid, le capitaine des Oilers. Considérant où chacun en est dans sa carrière, c'est ce qui est attendu.

Nous sommes tous ici pour gagner , a ajouté Leon Draisaitl. [Le dénouement cette année] est décevant, mais nous en parlerons entre nous. Nous devons utiliser ça de manière positive et revenir la saison prochaine et apporter les changements que nous devons faire. C'est la coupe, ou rien, c'est ce que nous ressentons.

Malgré l'élimination plus hâtive, Connor McDavid pense que l'équipe est plus forte maintenant qu'elle ne l'était il y a un an. Peut-être que c'est dur à constater aujourd'hui, mais il y a eu des progrès. Je dirais que nous sommes une meilleure équipe que l'an dernier , souligne-t-il.

Tout le monde du groupe a un contrat à long terme. Tout le monde est au cœur de ses meilleures années.

L'attaquant Zach Hyman a fait valoir qu'il y a des points positifs à retenir. Surtout en deuxième moitié de saison, je pense que nous avions le meilleur dossier de la ligue. Nous avons gagné 14 de nos 15 derniers matches, et l'autre a été perdu en prolongation. La majorité de notre noyau va être de retour. Il y a une possibilité d'aller jusqu'au bout , estime-t-il.

Le défenseur Mattias Ekholm a mentionné que des ajustements peuvent être apportés, mais que les Oilers sont déjà dotés de beaucoup de talent. Une bonne structure défensive, c'est quelque chose sur lequel on travaille et on s'améliore en équipe. Mais pour trouver les deux meilleurs joueurs du monde, vous ne faites pas que tourner au coin de la rue et les trouver. Nous, nous les avons , mentionne-t-il.

Connor McDavid et Leon Draisaitl, premier et deuxième pointeurs de la ligue en saison régulière, ont déclaré être déterminés à gagner ensemble à Edmonton.