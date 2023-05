Ceux qui croyaient que l’inflation allait s'estomper tranquillement devront se raviser : on n’en a pas encore fini avec la hausse des prix, et le retour à la cible de 2 % de la Banque du Canada sera tout sauf un long fleuve tranquille. Une nouvelle hausse des taux d’intérêt pourrait même gâcher l’année, estiment les experts consultés par Radio-Canada.

On n’est pas encore sortis du bois. Les pressions inflationnistes sont plus vigoureuses que prévu , illustre Marc Desormeaux, économiste principal au Mouvement Desjardins, en entrevue avec Radio-Canada.

Il faut dire que les données du mois d’avril ont étonné plusieurs économistes qui s’attendaient à une stabilisation ou à une légère baisse de l’inflation. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,4 % le mois passé, une première accélération depuis juin 2022.

Il est certain qu’un mois ne fait pas une tendance. Mais soyons clairs : on peut dire que la partie facile est probablement derrière nous. La portion difficile est celle qui s’en vient. Ça va prendre un marché du travail en équilibre, avec une offre et une demande qui se rejoignent. Et par le passé, ça a malheureusement pris une récession aussi , croit le sénateur et économiste Clément Gignac.

En mars dernier, l’inflation avait décéléré de façon notable en raison des prix de l’essence qui avaient fortement diminué sur un an et compte tenu d'un effet dissipé de la guerre en Ukraine.

Salaires, dépenses et marché immobilier

Toutefois, plusieurs facteurs continuent d’alimenter l’inflation. La croissance des salaires a été substantielle lors des derniers mois et l’inflation alimentaire continue de jouer dans la balance. Même le marché immobilier demeure étonnamment fort malgré la hausse des taux, notamment en raison des nouveaux arrivants qui stimulent ce secteur.

Compte tenu non seulement de l’épargne accumulée durant la pandémie mais aussi des généreux programmes des gouvernements, les ménages ont encore beaucoup d’argent. Les dépenses discrétionnaires sont substantielles, les restaurants sont pleins et le secteur du tourisme connaîtra une année exceptionnelle.

Les chiffres d’avril, ce n’est pas une surprise pour nous. Tous nos scénarios pointaient vers une inflation à 4 % en milieu d’année et on pense que ça va repartir à la hausse après coup. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le début d’année masque ce qui se passe en dessous du capot , lance Sébastien Mc Mahon, économiste et stratège en chef chez iA Groupe financier.

Est-il alors illusoire de penser qu’on atteindra une inflation à 3 % en milieu d’année et de 2 % à la fin de 2024, comme le prédisait la Banque du Canada en avril dernier? La vénérable institution porte-t-elle des lunettes roses?

Sébastien Mc Mahon, stratège en chef chez iA Groupe financier Photo : Radio-Canada

Je ne sais pas s’ils ont des lunettes roses, mais ils sont optimistes. C'est certain, ils devront réviser leurs prévisions. Depuis le début de l'année, à chaque mois, l'inflation mensuelle était de 0,4 %. En avril, c’était 0,7 %. Si on annualise, c’est du 7-8 % d’inflation par année. C’est beaucoup , croit Sébastien McMahon.

Oui, on peut dire que la Banque du Canada est optimiste. Ce n’est pas évident qu’on pourra atteindre rapidement 3 % et surtout aller à 2 % de façon durable. On a un marché du travail très serré , croit aussi Clément Gignac.

Même son de cloche de la part de l’économiste Marc Desormeaux : Ce qu’on remarque, c’est que le marché du travail est encore très fort. Il n’y a pas vraiment de faiblesse, il y a encore beaucoup de dynamisme dans l’économie canadienne , explique-t-il.

Nouvelle hausse des taux?

Avec les nouvelles données de l’inflation, les experts sont catégoriques : la Banque du Canada pourrait relever à nouveau son taux directeur.

En début d’année, elle avait annoncé se mettre sur pause après une hausse de 25 points de base. Cependant, le gouverneur Tiff Macklem n’avait pas fermé la porte à l'idée d'un nouveau resserrement si l’inflation devait à nouveau augmenter.

On s’est mis sur les lignes de côté, mais on n’a pas fermé boutique , analyse M. Gignac, qui croit toutefois que la politique monétaire n’est pas encore trop restrictive.

Si on utilise les expériences des cycles précédents, ce n’est que lorsque les taux d'intérêt dépassent le taux d’inflation de 100 à 200 points de base qu’on avait vraiment de l’impact sur l’économie. En ce moment, on a ramené les deux au même niveau. On a un taux réel encore nul , dit-il.

La question se pose encore plus maintenant, effectivement. Oui, ils pourraient, mais ça ne veut pas dire qu’ils auraient raison. Peut-être que la meilleure chose à faire, c’est de laisser le temps faire son œuvre et de ne pas surréagir. Peut-être qu'ils ont en fait assez : c’est juste qu’il faut être patient. C’est le danger d’en faire une de trop , croit aussi M. Mc Mahon.

Le taux directeur est à 4,5 % depuis le mois de janvier dernier. La Banque va statuer sur ses taux le 7 juin prochain.

Attention : tout pourrait changer rapidement

Cela dit, la situation économique pourrait se transformer en quelques semaines. Il faut comprendre que l’impact des hausses de taux n’est pas encore totalement digéré. Cela prend en général de 12 à 24 mois pour les ressentir pleinement. La première hausse avait été annoncée en mars 2022 : c’est donc dire que le gros de la vague reste à venir, au cours des prochains mois.

À ce moment-là, on pourrait ressentir un ralentissement économique ou voir poindre une récession, ce qui aurait pour effet de calmer l’inflation de façon beaucoup plus notable.

Il y a encore une probabilité très élevée qu’on aura une récession, mais ce ne sera pas une dépression et elle sera très inégale selon les secteurs et les régions du pays , explique M. Gignac.

Les ménages ont encore des sous de côté. On utilise l’épargne pour financer le niveau de vie malgré l’inflation. Un jour ou l'autre, les ménages vont voir les perspectives économiques se détériorer. Quand une récession frappe, ça se passe vite : en quelques semaines, ça peut faire boule de neige. On ne sait pas quand , analyse M. Mc Mahon.